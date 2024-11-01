Michael Burry acaba de invertir en corto contra NVIDIA. Todo bien excepto porque fue el que predijo la burbuja inmobiliaria de 2008

Michael Burry, el conocido inversor y gestor de fondos que predijo la crisis financiera de 2008, ha mostrado recientemente sus posiciones bajistas contra NVIDIA y Palantir justo después de lanzar en redes sociales una advertencia sobre el exceso de optimismo en el mercado. Advertencia la cual el medio Bloomberg ha calificado de ‘críptica’, por varias razones. Los movimientos, dados a conocer en documentos regulatorios presentados el lunes, han reabierto el debate sobre si la inteligencia artificial está generando una burbuja especulativa.