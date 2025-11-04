Michael Burry apuesta contra Nvidia y Palantir ante el temor de que la burbuja bursátil esté a punto de estallar eng

El inversor estadounidense que aparece en la película La gran apuesta ha realizado una importante apuesta en contra de la inteligencia artificial (IA). Michael Burry, que apostó por el colapso del mercado inmobiliario estadounidense en vísperas de la crisis de 2007, ha apostado 1100 millones de dólares (840 millones de libras esterlinas) por la caída de las acciones del fabricante de chips Nvidia y la empresa de software Palantir.