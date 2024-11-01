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Miami, lujo, farlopa y un mesías: Don Johnson

Miami, lujo, farlopa y un mesías: Don Johnson

España era fea cuando veíamos Miami Vice, aquí Corrupción en Miami. Aquello era una ventana a otro planeta. Por mucho que tuviéramos zonas playeras glamurosas en la costa y sobre todo en las islas, lo que se veía en la serie era otro nivel. Las pegatinas que venían en los chicles las guardábamos como obras de arte, aunque siempre había alguien que llegaba, como cuando escuchabas Modern Talking, a advertirte con la sensación de que eras cándido y no te habías dado cuenta de «que esos son maricones». En realidad, eran un milagro.

| etiquetas: don johnson , miami , corrupción
10 0 0 K 331 cultura
6 comentarios
10 0 0 K 331 cultura
Moderdonia #1 Moderdonia *
Que tiempos aquellos cuando la corrupción era solo en Miami...

Tremendísima intro musical:

youtu.be/jswHsTJQL_c?si=gv2_F3Osj1hpBkL9
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jm22381 #4 jm22381
con doce años perdió la virginidad con una chica de diecisiete y con trece ya estaba robando coches. ¡A los quince ya era expresidiario! o_o
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tul #5 tul
en esta caso la historia real deja en paños a la ficcion Cocaine Cowboys www.youtube.com/watch?v=8aO8AH1X5lw
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woody_alien #6 woody_alien
Y lo de traducir Miami antivicio por Corrupción en Miami otro clásico.
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Pacman #3 Pacman
Donde vas? Hombreras traigo
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menéame