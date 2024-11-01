edición general
Un meteorito se estrella en Alemania y causa daños en una vivienda del oeste del país

El cuerpo celeste dejó un agujero del tamaño de una pelota de fútbol en el tejado de la vivienda, sin causar heridos.

cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
¡OTRO ATAQUE DE IRÁN! Alemania ya tiene casus belli para meterse al ajo.
Asimismov #10 Asimismov *
#3 los alemanes están tan metidos en el ajo, que reventaron el Nord Stream II y acusaron a rusos y ucranianos.
Pacman #4 Pacman
El cielo se cae sobre nuestras cabezas, sin duda
Dene #11 Dene
#4 por Tutatis!!
javibaz #8 javibaz
Si era la casa de Von Der Leyen, ni tan mal.
Ramen #7 Ramen
Yo apuesto a que era un trozo de satélite de SlopX.... SpaceX
kumo #9 kumo *
Pelota de futbol 11 o sala? Que no es lo mismo. Es más, no sé descarta que fuese un Mikasa.

Joder con el periodismo.
#1 cocococo
En estos tiempos que corren puede también ser los restos de un misil.
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Son las fallas.

Grok Mode Off
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#2 Eres un bulero.
Ha caído en Alemania.

Grok lo que dice es que lo ha mandado Irán y la OTAN tiene que ir a la guerra.
YeahYa #5 YeahYa
#1 ¿Algún misil mal tirado que de golpe cae donde no debe y entonces culpamos al espacio? ¿Eso quieres decir? :popcorn:
