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Merz quiere invitar a Trump al festival 'Wurstmarkt' de Renania-Palatinado [DEU]

Merz quiere invitar a Trump al festival 'Wurstmarkt' de Renania-Palatinado [DEU]

Quizás el anuncio más insólito de la noche lo hizo Merz. De todos modos, tenía que hablar con Trump por teléfono durante el fin de semana y quiso aprovechar la ocasión para invitarlo a Alemania en septiembre, concretamente al "Wurstmarkt" (mercado de salchichas) de Bad Dürkheim. Según Merz, se trata del "festival del vino más grande del mundo".

| etiquetas: merz , alemania , trump , wurstmarkt , invitacion
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
mmlv #1 mmlv
El nivel de chupapollismo y patetismo de Merz parece no tener límites...
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manuelpepito #2 manuelpepito
#1 Está celoso de Milei.
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Supercinexin #10 Supercinexin
#2 Milei es un enfermo mental, no como insulto, sino como realidad evidente de que el hombre tiene algún tipo de trastorno. No es una persona normal, razonando en sus cabales.

Merz, por el contrario, está perfectamente sano. Lo mismo que Rutte, otro miserable sin dignidad. Y eso es muchísimo más grave que lo que haga Milei.
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aruleno #5 aruleno
#1 quiere el puesto de Rutte, cuando le echen.
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azathothruna #6 azathothruna
#1 Compite con ese weon del general de los otanistas
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#15 pirat
#1 Ya nada lo tiene
kk r
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Waves #17 Waves
#1 Habría que comprobar que la familia de este hombre esté bien, porque igual tienen a alguien de su familia secuestrado y por eso el tío es un puto vasallo, porque no tiene otra opción.
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azathothruna #18 azathothruna
#17 Yo soy de esos que elige sus ideales primero a su familia. (asumiendo que son buenos ideales)
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#3 Leclercia_adecarboxylata
Le invita a una fiesta de salchichas......?
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XtrMnIO #11 XtrMnIO
He visto lombrices arrastrarse por la tierra con más dignidad de Merz.
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#13 Suleiman
#11 Por esa zona hay varias lombrices, tenemos a rutte que le hace competencia.
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#16 jriguera *
#11 cualquier bicho tiene mas dignidad que esa cosa. Lo que no entiendo es que gana con esta invitación, Trump es mas un problema que otra cosa y podia perfectamente invitarlo y nadie hubiera pensado nada.
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josde #9 josde
Le invita al festival de salchichas y le confirma que se la comerá a Trump
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azathothruna #4 azathothruna
Apoyaria si fuera una visita tipo Dallas, con un descapotable :tinfoil:
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SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
Merz va a comerle la salchicha a Trump.
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#12 Suleiman
Este imbécil al final nos va a meter en el meollo ..
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EvilPreacher #7 EvilPreacher
Ese tipo de festivales les encantaban a los nazis. Lo veo coherente.
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ixo #14 ixo
Merz es el clarinete en la orquesta de un Titanic capitaneado por Trump. Lo malo es que todos vamos de tripulación en el mismo barco. Qué hostia, qué hostia!!! :palm:
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menéame