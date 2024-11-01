Merz quiere invitar a Trump al festival 'Wurstmarkt' de Renania-Palatinado [DEU]

Quizás el anuncio más insólito de la noche lo hizo Merz. De todos modos, tenía que hablar con Trump por teléfono durante el fin de semana y quiso aprovechar la ocasión para invitarlo a Alemania en septiembre, concretamente al "Wurstmarkt" (mercado de salchichas) de Bad Dürkheim. Según Merz, se trata del "festival del vino más grande del mundo".