Merz afirma que los europeos no deben descartar los lazos transatlánticos tan rápidamente (EN)

«Los europeos, los alemanes, sabemos lo valiosa que es la confianza en la que se basa la OTAN», afirmó Merz en un discurso pronunciado en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

etiquetas: merz , ue , eeuu , otan , alemania
jonolulu #4 jonolulu
"No os saquéis la pollas americanas del culo tan rápido"
#5 Grahml
#4 Luego nos extrañaremos de que aparezcan Hitlers de vez en cuando en Europa.

Ahora, es llamativo ver cómo callan todos estos partidos de ultraderecha radical ante los ataques directos imperialistas de EEUU para anexionarse Europa.

Directamente están demostrando que están ahí sólo para defender los intereses americanos, nunca los intereses ciudadanos.
jonolulu #9 jonolulu *
#5 Abascal cree que Trump le va a hacer virrey y como mucho se marcaría un Corina
Tkachenko #1 Tkachenko
menudo lamebotas :palm:
Mountains #2 Mountains *
#1 OTAN NO, Bases Fuera!

Tenemos Europa llena de bases militares de un país que nos está amenazando directamente con una invasión.

Estados Unidos mantiene una amplia red de bases militares en Europa, con un total estimado de al menos 275 emplazamientos, como parte de sus compromisos con la OTAN y para garantizar la seguridad de sus aliados
#11 Dav3n
#1 Como ex-BlackRock le queda más apropiado tragalefas, igual que a Rutte :palm:
hazardum #3 hazardum
Son ellos los que se estan meando en los acuerdos, asi que aqui solo queda cortar o seguir comiendo mierda.
#8 pascuaI
A ver, su país lleva invadido por EE. UU. desde hace unas cuantas décadas, y él mismo es empleado de Blackrock, ¿qué queréis que diga, si tanto su país como él mismo son propiedad de los americanos?
pedrobotero #6 pedrobotero
Ya habían enseñado la patita con lo de Gaza, ahora ya van a calzón quitado
EsUnaPreguntaRetórica #10 EsUnaPreguntaRetórica
#6 Hombre, yo creo que los alemanes ya habían enseñado la patita mucho antes.
#17 Dav3n *
#6 Que Alemania es una sucursal yankee se sabe desde hace décadas, igual que ocurre con Japón (ahí los tienes calentado a China por orden del amo).

Vamos, que era evidente y esto no sorprende a nadie que sepa un poco de geopolítica.
#14 Dav3n
#_7 Pues colega, hasta ahora eras de los que chupaba falo yankee a diario, ya te has dado cuenta de en quién estabas confiando la seguridad de Europa o simplemente estás esperando al próximo Biden para seguir siendo su perrito faldero envío tras envío?

Ver para creer...
Tkachenko #15 Tkachenko
#14 la banda de multicuentas lo está pasando muy mal estos días con tanto cambio de argumentario.
karakol #12 karakol
¿Rápidamente? ¿Cuántas décadas más de servilismo y vasallaje hacen falta para darnos cuenta de lo que somos para Estados Unidos?

La llegada del pedófilo naranja a la Casa Blanca es una oportunidad única para que, todos lo que puedan, rompan las cadenas que nos atan a ese shithole country.

Entiendo que habrá muchos países que su economía o desarrollo no pueda permitir estos, ¿pero la Unión Europea? Una de las mayores potencias económicas e industriales globales no puede permanecer en esta…   » ver todo el comentario
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
El precio de tener la disuasión externalizada a un país de otro continente con intereses de otro continente, que por si fuera poco está gobernado por un tarado.
#16 hipernes
Este no se ha enterado de que no son bases de aliados para protegernos sino fuerzas de ocupación para que hagamos lo que se nos manda
#19 beldin
pos geoestrategicamente deberia ser al reves, eurasia es un continente, tendriamos q llevarnos bien primero con los vecinos cercanos, con los del otro lado del charco mas tarde. Pero creo q eso no le gusta a los del otro lado
SeñorMarron #13 SeñorMarron
Merz lame el culo de yuesei y sionistas. ¿Donde está la noticia?
