Mercadona gana a bares y restaurantes: ya vende más alimentos de los que se consumen en estos establecimientos

Entre otras conclusiones, el estudio destaca que, fruto de este nuevo hábito, la cadena valenciana de supermercados Mercadona, que no deja de ampliar su oferta de platos preparados, ya vende un 19,7% de los alimentos y bebidas que se consumen en España, por delante de los bares y cafeterías, que tienen una cuota del 11,2% y de los restaurantes, que sirven un 8,6% del total de comida consumida.

Andreham #4 Andreham
Cuando la hostelería se dedica a la "quinta gama" y muchos casos, LITERALMENTE, se dedican a vender productos de Mercadona (se ven los paquetes de Hacendado por detrás de la barra) pues la gente acaba por ir a la fuente.

Igual que la gente deja de comprar en Amazon para comprar directamente en Aliexpress.
Syum #2 Syum *
Supongo que tendrá algo que ver que gran parte de la hostelería se dedique totalmente al timo, multiplicando los precios muy por encima de cualquier tipo de inflación y bajando calidades hasta el absurdo.
Esos clientes que se han ido de la hostelería al Mercadona no se cómo piensan recuperarlos, el trabajador comiendo menú del día en un bar es prácticamente ya inexistente
Kasterot #5 Kasterot *
No voy a alabar Mercadona y su comida, me parece chunga y la verdad que me hace daño. Pero viendo las columpiadas que se meten algunos por poner una tortilla patata (vale que subieron los huevos) merecido se lo tienen.
Luego tienes que oír a la de la patronal hostelera de Bizkaia que como subió el sueldo a sus cinco empleados ( obligada por el convenio) ha tenido que subir los precios acorde a sus huevos morenos (los pobres curris no han visto ni verán traslado en sus nominas )
nopolar #10 nopolar
#5 Por algo los llaman productos "hacendaño"
karaskos #17 karaskos
#10 No es por defender a Mercadona en absoluto, pero cualquier producto blanco de cualquier cadena o de marca independiente son ultraprocesados.

Como alternativa tienes los denominados productos de cercanía, ecológicos, veganos,... que necesitas medio sueldo y moverte mucho para conseguirlos.
nopolar #18 nopolar
#17 Es solo un chiste con el nombre "hacendado", los productos de carrefour o dia hacen el mismo daño.
ur_quan_master #13 ur_quan_master
#5 En Bizkaia dicen que llueve mucho y no es cierto. Son lágrimas de hosteleros, que no hacen otra cosa en todo el día.
#7 chocoleches
La verdad es que es un buen movimiento, el coste del local ya lo tienen amortizado, la materia prima la tienen más barata que los bares, sólo tienen que reservar un rincón y dos o tres trabajadores que cocinen y vendan. Y la magia de la economía de escala hace el resto.

Se me ocurren otros negocios que pueden aplastar, como un rincón de tatuajes, vendo oro, una clínica dental y una sección de lavandería a monedas. Un supermercado para dominarlos a todos.
nopolar #11 nopolar
#7 Eso de una caja que funcione como "compro oro" sería ya el remate. Verías a las vieja pagando los garbanzos con el collar bueno que tenían guardao... o a los quinquis pagando el papel de plata con collares similares que les acaban de quitar a otras.
#3 WildWise
Este señor aspira a que las casas del futuro no tengan cocina. Incluso obviando la parte cultural, que tendría mucha tela que cortar, primero desplaza a bares y restaurantes, luego te venden casas sin cocina y cuando ya solo puedas comprar platos preparados, veremos que bien se autorregula el mercado para pagar el triple que ahora.
Don_Pixote #8 Don_Pixote
#3 los bares y restaurantes se han desplazado muchos solitos teniendo como mucho una freidora y un microondas en sus cocinas....
antesdarle #14 antesdarle
#8 y ciertos restaurantes, los que han mantenido la calidad, ya han podido subir el menú a 15 euros que no les faltan mesas por llenar. No creo que les afecte mucho los clientes que se calientan un plato precocinado del Mercadona.
Febrero2034 #6 Febrero2034
Las hamburguesas del mercadona estan bastante buenas.
Andreham #19 Andreham
#6 Como recomendación, no sé si tendrás por tu zona, pero prueba en: Super Dumbo, Dialprix (Dialsur), Lidl o incluso Carrefour.

Especialmente en el Dumbo tienen una carne de la hostia y muy variada.
#16 SantanaS
Cuando mi hijo adolescente no se lleva comida, se va al Mercadona y por 4 euros come, había un nicho de mercado y lo han aprovechado.
Nitanmal #9 Nitanmal
Pues a mí el Mercadona me parece un mierdón de supermercado y no entiendo el hype. No tienen casi marcas que no sean la suya así que me cuesta encontrar el producto que busco, la fruta y la verdura es de pésima calidad, y la selección de alcoholes/vinos es de coña... Prefiero el Día mil veces
#20 bibubibu
#9 El Mercadona está de moda, oprque es pulserita, alarido y golpe en el pecho y parece ser que es lo que se lleva ahora. Pero como sueprmercado deja mucho que desear, está a la altura del Carrefour.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Y aún así con el sueldo de mercadona una persona no puede vivir en Valencia, de hecho instagram está lleno de anuncios de mercadona buscando trabajadores porque los rentistas parasitan todo gracias a los guiris
rubianes #15 rubianes
Lo triste del tema es que nadie se da cuenta que esto es un reflejo de la perdida de poder adquisitivo de la población. No es que la gente de repente esté en modo healthy o similar, es que no tienen un euro extra para gastar.
Skiner #12 Skiner
El titular es ridículo, todos los alimentos que vende son para consumo. :shit:
