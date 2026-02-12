Mercadona gana a bares y restaurantes: ya vende más alimentos de los que se consumen en estos establecimientos

Entre otras conclusiones, el estudio destaca que, fruto de este nuevo hábito, la cadena valenciana de supermercados Mercadona, que no deja de ampliar su oferta de platos preparados, ya vende un 19,7% de los alimentos y bebidas que se consumen en España, por delante de los bares y cafeterías, que tienen una cuota del 11,2% y de los restaurantes, que sirven un 8,6% del total de comida consumida.
Igual que la gente deja de comprar en Amazon para comprar directamente en Aliexpress.
Esos clientes que se han ido de la hostelería al Mercadona no se cómo piensan recuperarlos, el trabajador comiendo menú del día en un bar es prácticamente ya inexistente
Luego tienes que oír a la de la patronal hostelera de Bizkaia que como subió el sueldo a sus cinco empleados ( obligada por el convenio) ha tenido que subir los precios acorde a sus huevos morenos (los pobres curris no han visto ni verán traslado en sus nominas )
Como alternativa tienes los denominados productos de cercanía, ecológicos, veganos,... que necesitas medio sueldo y moverte mucho para conseguirlos.
Se me ocurren otros negocios que pueden aplastar, como un rincón de tatuajes, vendo oro, una clínica dental y una sección de lavandería a monedas. Un supermercado para dominarlos a todos.
Especialmente en el Dumbo tienen una carne de la hostia y muy variada.