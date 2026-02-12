Mercadona gana a bares y restaurantes: ya vende más alimentos de los que se consumen en estos establecimientos

Entre otras conclusiones, el estudio destaca que, fruto de este nuevo hábito, la cadena valenciana de supermercados Mercadona, que no deja de ampliar su oferta de platos preparados, ya vende un 19,7% de los alimentos y bebidas que se consumen en España, por delante de los bares y cafeterías, que tienen una cuota del 11,2% y de los restaurantes, que sirven un 8,6% del total de comida consumida.