El mercado del alquiler en València desde los ojos de los jóvenes: "Nos impide tener un proyecto vital"

El mercado del alquiler en València ha cambiado de manera radical en los últimos años. Según el Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), todos los barrios de la ciudad superan ya los 1.000 euros de media al mes, alcanzando un precio medio cercano a los 1.900 euros. Esta escalada que ha puesto en jaque el acceso a la vivienda -situándolo como el primer problema para los valencianos según el CIS o el infobarómetro municipal- golpea especialmente a los jóvenes. Una generación atrapada por el problema de la vivie