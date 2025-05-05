edición general
El mercado del alquiler en València desde los ojos de los jóvenes: "Nos impide tener un proyecto vital"

El mercado del alquiler en València ha cambiado de manera radical en los últimos años. Según el Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), todos los barrios de la ciudad superan ya los 1.000 euros de media al mes, alcanzando un precio medio cercano a los 1.900 euros. Esta escalada que ha puesto en jaque el acceso a la vivienda -situándolo como el primer problema para los valencianos según el CIS o el infobarómetro municipal- golpea especialmente a los jóvenes. Una generación atrapada por el problema de la vivie

NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#6 Claro porque cuando se construia igual que francia y alemania juntas el precio no estaba caro eh , la burbuja inmibiliaria.

El PSOE de izquierdas sin cumplir la constitución dónde dice que los poderes públicos regularán el suelo para impedir la especulación y diciendo que es un bien de mercado? xD xD xD
RuiWang #10 RuiWang
#8 Claro porque cuando se construia igual que francia y alemania juntas el precio no estaba caro eh , la burbuja inmibiliaria.

Eso fue por otros motivos, como la entrada en el euro, que los bancos pasaran a dar hipotecas a 30 años y las desgravaciones fiscales a las compra.

La situación no tiene nada que ver porque ahora solo se construyen 100.000, pero no pretendo que lo entiendas.

Probablemente ya lo entiendes pero no te interesa admitirlo
RuiWang #14 RuiWang *
#9 venga, admítelo, a ti el modelo urbanístico que te gusta es este:

Bono da un pelotazo de 1 millón de € en Toledo con la recalificación de 8.300 m² de su hípica

El exministro socialista de Defensa consigue que el Ayuntamiento de Toledo incluya una parcela suya que estaba valorada en apenas 17.600 euros en la ampliación del principal polígono industrial de la ciudad

www.elconfidencial.com/espana/2025-05-05/bono-psoe-suelo-pelotazo-mill

cc #8
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Esto lo arreglamos tirando mierda sobre la ciudad en la que vives en redes sociales dónde otros los puedan ver. Demasiado calor en verano, demasiado cambio climático, inundaciones... espantando la demanda y hundiendo precios :-)

Twitter con hastag, instagram, reddit, tiktok, threads...
emmett_brown #15 emmett_brown
#12 Eso es incorrecto. El suelo es caro porque la vivienda es cara y no al revés.
emmett_brown #2 emmett_brown
#0 Me temo que el problema no se arregla con las medidas que dices, sino legislando y creando figuras impositivas que penalicen la especulación con la vivienda.
#3 mancebador
#2 Di que si, seguro que regular más y poner más impuestos a la vivienda hará que baje el precio xD
emmett_brown #5 emmett_brown
#3 Hay muchas fórmulas:
- Prohibición de que una persona tenga más de 4 viviendas arrendadas.
- Prohibición de que una empresa posea una vivienda.
- IBI progresivo por número de viviendas arrendadas.
- IRPF progresivo por número de viviendas arrendadas.
-Recargo en ambos si el arrendamiento es de temporada o de corta estancia.
...
#7 mancebador
#5 Seguro que ninguna de esas medidas hará subir los precios.
emmett_brown #11 emmett_brown
#7 Cualquiera de ellas reduce la rentabilidad del alquiler de los grandes tenedores, lo que les obligará a vender.
RuiWang #6 RuiWang
#2 no, se arregla incrementando la oferta de suelo disponible para edificar y derogando la basura de ley de alquileres del gobierno que lo único que ha hecho es que la gente prefiera tener la vivienda cerrada sin alquilar

Lo que está subiendo su precio ya es suficiente beneficio, no hace falta alquilar.

Y esto lo ha conseguido un gobierno de izquierdas xD
emmett_brown #9 emmett_brown *
#6 La matraca de aumentar la oferta de suelo lo que esconde es las ansias de promotores con hacerse con más suelo con el que especular. Nada les impide construir viviendas de alquiler turístico, lo que no incrementa la oferta de vivienda.
RuiWang #12 RuiWang
#9 no es ninguna matraca, es reducir el precio de lo que más contribuye a subir el precio de la vivienda, el precio del suelo
#17 Einwanderer
#12 No digas tonterías, anda.
#13 mancebador *
Los poderes públicos ya regulan el suelo. Se llaman PGOU y dicen donde, cuando, cuanto y como se debe construir.
Para #_8 que me tiene en ignore, probablemente porque ya le he puesto en su sitio antes.
#16 Katos
Más casas fin
#4 lordban
Te das cuenta hasta qué punto el neoliberalismo ha mercantilizado la vida que ahora se le llama 'proyecto vital' a vivir a secas.
