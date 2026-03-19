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Mentira o caos: el ataque a South Pars muestra que, en la guerra con Irán, no hay nadie al volante

Mentira o caos: el ataque a South Pars muestra que, en la guerra con Irán, no hay nadie al volante

(Visible en modo lectura). Es posible que Donald Trump no supiera realmente nada sobre los nuevos planes ofensivos de Tel Aviv en Irán. O que, como pasó con los ataques a depósitos de combustible en Irán, no pensaran que fuera de gran envergadura. La asintonía entre los dos aliados parte de uno de sus puntos más básicos: el objetivo real de la guerra.

| etiquetas: mentira , caos , ataque , south pars , irán , guerra , trump , israel
7 0 1 K 79 politica
5 comentarios
7 0 1 K 79 politica
Io76 #4 Io76
Los derechones trumpistas de aquí están empeñados en repetirnos que Trump no sabe nada de esto y de aquello, que está engañado por sus assesores o medio gaga.
Siempre lavándole la cara no sea que pensemos que es un corrupto, un pederasta y un genocida.
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manuelpepito #5 manuelpepito
#4 O que es un puto gilipollas que no se entera de nada, que también puede ser cierto. Tienen montado tal circo entre todos con situaciones tan estúpidas, que te puedes creer cualquier cosa.
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Priorat #1 Priorat
Si, si lo hay. Está un pirómano sin escrúpulos al frente: Netanyahu.
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#2 DotorMaster
El rey está desnudo.
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oceanon3d #3 oceanon3d
Yo creo que ese nombre está mal escrito ... la administración Trump es más de esto  media
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menéame