Mentira o caos: el ataque a South Pars muestra que, en la guerra con Irán, no hay nadie al volante

(Visible en modo lectura). Es posible que Donald Trump no supiera realmente nada sobre los nuevos planes ofensivos de Tel Aviv en Irán. O que, como pasó con los ataques a depósitos de combustible en Irán, no pensaran que fuera de gran envergadura. La asintonía entre los dos aliados parte de uno de sus puntos más básicos: el objetivo real de la guerra.
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Siempre lavándole la cara no sea que pensemos que es un corrupto, un pederasta y un genocida.