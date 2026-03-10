Al menos cuatro aviones de una subcontrata del Pentágono para transporte de tropas han hecho escala en Rota de camino a Irán

Sobre el papel, el Gobierno español ha vetado el uso de Rota y Morón para atacar territorio iraní; sobre los registros de vuelos, la base naval gaditana sigue sirviendo de pista de despegue y aterrizaje de aeronaves como los Boeing 757 para transportar tropas en dirección Ammán (Jordania), Creta o Camp Lemonnier, en Djibouti, un pequeño país costero frente a Yemen. El viernes a primera hora un Boeing 752 de la United States Air Force salió de la base gaditana y aterrizó en Ammán (Jordania) seis minutos antes de las tres de la tarde.