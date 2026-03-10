edición general
Al menos cuatro aviones de una subcontrata del Pentágono para transporte de tropas han hecho escala en Rota de camino a Irán

Sobre el papel, el Gobierno español ha vetado el uso de Rota y Morón para atacar territorio iraní; sobre los registros de vuelos, la base naval gaditana sigue sirviendo de pista de despegue y aterrizaje de aeronaves como los Boeing 757 para transportar tropas en dirección Ammán (Jordania), Creta o Camp Lemonnier, en Djibouti, un pequeño país costero frente a Yemen. El viernes a primera hora un Boeing 752 de la United States Air Force salió de la base gaditana y aterrizó en Ammán (Jordania) seis minutos antes de las tres de la tarde.

mono #1 mono
Tenemos que fruncir más el ceño para expresar nuestro desagrado.

Se van a cagar los americanos
3 K 55
Format_C #4 Format_C
#1 simplemente no se les da apoyo logistico y se acabo la fiesta. Sin luz agua ni gas, ni personal auxiliar, ya pueden tener dolares que no podrán despegar ni un cesna
0 K 7
Harkon #5 Harkon
#4 Efectivamente, pero se les está dando por la puerta de atrás mientras se frunce el ceño y se aprietan los puñitos muy fuerte, eso sí, te venden que "no a la guerra" y asunto arreglado, todo correcto
1 K 18
obmultimedia #15 obmultimedia
#1 Margarita Robles esta muy enfadada ahora mismo.  media
0 K 13
#2 sorecer
Y seguirá El Español, El Mundo, La Razon buscando todo lo que puedan por su único objetivo en la vida: Hundir al Perro. Y mira que el jodío ya la caga solo, pero tener a 3 medios que venderian el pellejo de todo Español para tener content@ a quien le paga la publicidad institucional..

Y luego hablan de traidores, manda huevos.
2 K 37
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo *
#8 Apoyo logístico puede ser también dar de comer a los soldados americanos en la cantina.
1 K 27
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
Quiere decir esto que el perro ha vuelto a mentir? Me pinchan y no sangro.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Buscando tres pies al gato.
0 K 11
Harkon #6 Harkon *
#3 No hay tres pies al gato, hay apoyo logistico a una guerra ilegal aunque te digan lo contrario igual que no había comercio de armas con israelo y afloraron de repente decenas de contratos con ellos mientras el gobierno negaba la mayor, y se ve a cada minuto que pasa de nuevo.
2 K 12
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo *
#6 Hay funcionamiento normal de una base militar que no está cerrada. Lo que no hay son operaciones bélicas.
3 K 43
Harkon #8 Harkon
#7 Que están dando apoyo logistico a una guerra ilegal mietras se dan de golpes en el pecho con el "no a la guerra"

De nada
0 K 11
#14 mstk
#8 No es lo mismo llevar a gente a Yibuti o Grecia que repostar en vuelo a un bombardero en misión de ataque contra Iran.
0 K 8
sorrillo #10 sorrillo
¿Se está incumpliendo el acuerdo o tratado por el que ser permiten esas bases militares?
0 K 10
#13 sorecer
Ostras, que no me había fijado que eras tu!! Claro!! Colaboradores totales!! Y el Zanahorio nos sigue diciendo que somos unos mierdas porque.. patatas!!

Menos mal que está Pedro J Ramirez y Harkon para sacar la verdad... Aysss. Que penita por dios.
0 K 10
Cuñado #12 Cuñado
La base de...rrota. Muy inspirador :troll:
0 K 6

