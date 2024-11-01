edición general
Al menos 188 líderes cristianos y republicanos han sido acusados de abuso infantil este año. (Eng)

Los conservadores anti-LGBTQ+ llevan mucho tiempo alardeando de cómo los adultos queer, las drag queens y sus aliados han estado «preparando» y «sexualizando» a los niños para abusar de ellos. Cabe destacar que estos trolls ignoran todos los escándalos de abuso infantil que salen regularmente del Partido Republicano y la Iglesia cristiana. Pero el periodista Evan Hurst, editor jefe del sitio web político Wonkette, de tendencia izquierdista, lleva una lista actualizada de líderes cristianos y republicanos que han sido detenidos y acusados

