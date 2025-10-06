edición general
Menéame: un año de vuelta que en realidad son veinte

Dicen que un año de perro equivale a siete en humanos. En Menéame, uno equivale a veinte de internet. Después de veinte, seguimos vivos, rentables y más libres que nunca.
En diciembre hará veinte años del nacimiento de Menéame. En 2015 dejé de ser su CEO por incompatibilidad con un cargo en la administración pública. Ocho años después, volví. No por nostalgia —de eso ya andamos servidos— sino porque me parecía injusto dejar morir una de las pocas comunidades digitales que aún no están gobernadas por un algoritmo opaco.

25 comentarios
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#0 ¿En serio quieres traer la discusión del nótame aquí?

El nótame ya lleva unos días siendo esto:  media
ElCuñadoDelHacker #6 ElCuñadoDelHacker
#4 Si, aquí el feedback será mayor :roll:
Graffin #3 Graffin *
"dejar morir una de las pocas comunidades digitales que aún no están gobernadas por un algoritmo opaco."
Puto paco, gobernando las comunidades digitales que no gobierna el algoritmo.
#12 Leon_Bocanegra *
Esperad que ahora viene macnulti a deciros que esto está muerto


Perra vida, he tardado mucho en leerlo.
RoterHahn #13 RoterHahn
#12
Ya lo ha hecho hace 3 minutos.
#16 Albarkas
#12 Pues para estar ésto muerto todos los días está aquí con sus chorradas. Será como esos viejos que van a todos los velatorios aunque no conozcan a nadie. :troll:
#18 Leon_Bocanegra
#16 no te metas con macnulti que bastante tiene ya.
Macnulti_reencarnado #22 Macnulti_reencarnado
#18 jajaja eres el usuario con menos personalidad que ha pasado por meneame.
#23 Leon_Bocanegra
#22 Nooooooooooooooo!!
Macnulti_reencarnado #20 Macnulti_reencarnado
#16 todos los días no, solo cuando trabajo. Se me pasa el día volando con vosotros.
Macnulti_reencarnado #17 Macnulti_reencarnado
#12 soy yo o parece que estás espabilando? Na, soy yo.
#21 Leon_Bocanegra
#17
Eres tu

mi príncipe azul
que yo soñé
eres tu, tus ojos me vieron con ternuras de amor
shinjikari #7 shinjikari
También ha sido necesario crear fricciones dentro de la comunidad. En una comunidad abierta, si no se generan, otros acaban generando las fricciones —y no suelen ser los mejores, sino todo lo contrario. Hay gente muy tóxica suelta por las comunidades. De hecho, les encantan. Están ahí enroscados el tiempo necesario para intoxicarlo absolutamente todo si nadie les pone límites.

Yo me he encargado de ese papel, el más impopular: provocar el rechazo de quienes viven del conflicto y de hacer

Torrezzno #8 Torrezzno
#7 Todo era parte del plan :troll: :troll:
Eibi6 #19 Eibi6
#7 este señor se miro en él espejo, por que no vi un usuario más tóxico que él... Por que los trolls son trolls y como trolls se tratan; pero este señor es la cosa más asquerosa y faltona de la página con muchísima diferencia
skaworld #10 skaworld
Ale....mas visibilidad al trol
Torrezzno #11 Torrezzno *
Lo raro es que no mencione a @Livingstone85
Ripio #14 Ripio
#11 A buen entendedor......
:troll:
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Que brasas la vin compae
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Cada vez veo más clara la OPA hostil de ForoCoches sobre MNM.
karakol #15 karakol
Veinte años no es nada, que decía el tango.
JackNorte #1 JackNorte
Con la ia igual es uno de los pocos que aun tiene clicks
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
Meneame es un panfleto al servicio de cuatro comunities que está en sus últimos estertores. Solo vale para echarse unas risas con el ganao que hay por aquí.
Macnulti_reencarnado #25 Macnulti_reencarnado
#0 enhorabuena por el giro de 360⁰ que ha dado la página.
menéame