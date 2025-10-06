Dicen que un año de perro equivale a siete en humanos. En Menéame, uno equivale a veinte de internet. Después de veinte, seguimos vivos, rentables y más libres que nunca.

En diciembre hará veinte años del nacimiento de Menéame. En 2015 dejé de ser su CEO por incompatibilidad con un cargo en la administración pública. Ocho años después, volví. No por nostalgia —de eso ya andamos servidos— sino porque me parecía injusto dejar morir una de las pocas comunidades digitales que aún no están gobernadas por un algoritmo opaco.