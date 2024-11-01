La memoria RAM DDR5 china ya está entre nosotros: y no es mala

El canal de YouTube Hardware Unboxed puso a prueba unos módulos de memoria RAM fabricados con los chips de memoria de procedencia china CXMT. Hablamos del principal fabricante de chips de memoria DRAM del mercado chino. Fabricante que hace unos días fue indultado de la lista negra de entidades prohibidas por el Gobierno de los Estados Unidos. ¿El motivo? evidente, la industria estadounidense necesita su memoria RAM.