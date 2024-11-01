edición general
La memoria RAM DDR5 china ya está entre nosotros: y no es mala

El canal de YouTube Hardware Unboxed puso a prueba unos módulos de memoria RAM fabricados con los chips de memoria de procedencia china CXMT. Hablamos del principal fabricante de chips de memoria DRAM del mercado chino. Fabricante que hace unos días fue indultado de la lista negra de entidades prohibidas por el Gobierno de los Estados Unidos. ¿El motivo? evidente, la industria estadounidense necesita su memoria RAM.

WcPC #4 WcPC *
#3 No sé yo si está a tan poco tiempo.
Creo que estará a eso de la tecnología de Samsung.
Sobre el papel, la de Samsung y la de TSMC son iguales, pero la de TSMC es mucho más rentable por muchas razones.
Las que yo conozco son:
El % de obleas que funcionan es muy superior a la de Samsung y el "tamaño" de los transistores que comercializa TSMC y Samsung son 3nm, TSMC es capaz de poner más capas en una misma oblea, mejorando la eficiencia o la velocidad...

Vamos, que estar a 5 años de llegar a 3nm no es lo mismo que estar a 5 años de llegar a la altura de TSMC ahora mismo.
Incluso Samsung se supone que ha parado de desarrollar porque no consigue pillar a TSMC.

#2
Si China comienza a comercializar RAM mientras que el resto de los proveedores tradicionales están alimentando la IA vamos a ver una explosión en las capacidades de creación de microprocesadores en China impresionante.
Ahora mismo están a 8 o 10 años de TSMC (Samsung se supone que está a 5 años) pero con la pasta que puede entrarles se pueden poner a la altura de Samsung en no demasiado tiempo.

#3
#2 Ahora mismo China está a unos 5 años (si no baja el pie del acelerador) de conseguir la tecnología actual de TSMC. Y el problema es que el siguiente paso de TSMC va a durar bastante. Estamos en un límite muy complejo y hay que buscar otra tecnología.

#5
Si los chinos pisan el acelerador para LO QUE SEA, nos comen, bueno, se comen a los Coreanos y a los Yankees.

#1
Bueno, crisis desactivada entonces.

#6
Pues yo las nand chinas las quiero lo mas lejos posible de mis datos. Usar nvmes KINGFAST o Fanxiang en mi caso se ha demostrado una puta ruleta rusa.

#7
#6 A ver, lo que tenemos que mentalizarnos es que en China tienes distintas calidades. Evidentemente mejor calidad mayor precio. Lo que no puedes esperar es que te regalen duros a pesetas.


