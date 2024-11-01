La memoria RAM DDR5 china ya está entre nosotros: y no es mala

El canal de YouTube Hardware Unboxed puso a prueba unos módulos de memoria RAM fabricados con los chips de memoria de procedencia china CXMT. Hablamos del principal fabricante de chips de memoria DRAM del mercado chino. Fabricante que hace unos días fue indultado de la lista negra de entidades prohibidas por el Gobierno de los Estados Unidos. ¿El motivo? evidente, la industria estadounidense necesita su memoria RAM.
| etiquetas: memoria , ram , ddr5 , china
Creo que estará a eso de la tecnología de Samsung.
Sobre el papel, la de Samsung y la de TSMC son iguales, pero la de TSMC es mucho más rentable por muchas razones.
Las que yo conozco son:
El % de obleas que funcionan es muy superior a la de Samsung y el "tamaño" de los transistores que comercializa TSMC y Samsung son 3nm, TSMC es capaz de poner más capas en una misma oblea, mejorando la eficiencia o la velocidad...
Vamos, que estar a 5 años de llegar a 3nm no es lo mismo que estar a 5 años de llegar a la altura de TSMC ahora mismo.
Incluso Samsung se supone que ha parado de desarrollar porque no consigue pillar a TSMC.
Ahora mismo están a 8 o 10 años de TSMC (Samsung se supone que está a 5 años) pero con la pasta que puede entrarles se pueden poner a la altura de Samsung en no demasiado tiempo.