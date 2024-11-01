Melania Trump dice que los rumores que la vinculan con Epstein “deben parar” [ENG]  

La primera dama Melania Trump ha negado tener vínculos con Jeffrey Epstein, diciendo a los periodistas en la Casa Blanca que cualquier afirmación que relacione a ambos “debe terminar hoy”. En un anuncio sorpresa el jueves, la primera dama pidió audiencias en el Congreso para las víctimas de la red de tráfico sexual de Epstein. También negó los rumores en internet de que Epstein la presentó a Donald Trump, calificándolos de “intentos malintencionados de difamar mi reputación”. No está claro qué motivó el anuncio.