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Melania Trump dice que los rumores que la vinculan con Epstein “deben parar” [ENG]

Melania Trump dice que los rumores que la vinculan con Epstein “deben parar” [ENG]  

La primera dama Melania Trump ha negado tener vínculos con Jeffrey Epstein, diciendo a los periodistas en la Casa Blanca que cualquier afirmación que relacione a ambos “debe terminar hoy”. En un anuncio sorpresa el jueves, la primera dama pidió audiencias en el Congreso para las víctimas de la red de tráfico sexual de Epstein. También negó los rumores en internet de que Epstein la presentó a Donald Trump, calificándolos de “intentos malintencionados de difamar mi reputación”. No está claro qué motivó el anuncio.

| etiquetas: melania , trump , epstein
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15 comentarios
10 2 1 K 128 actualidad
Comentarios destacados:      
Mangione #2 Mangione *
"rumores" xD

Esta me la guardo, joder, ni El Mundo Today... xD  media
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Dragstat #5 Dragstat
#2 hay multitud de pruebas y son archiconocidas sus conexiones pero está gente piensa que todo el mundo es idiota. No paran de mentir descaradamente como si estuviesen tratando con niños de 4 años
4 K 61
oceanon3d #6 oceanon3d
#5 Así consideran a sus votantes; niños chicos ... lo mismo que el PP a los suyos aquí.
1 K 28
rogerius #15 rogerius
#2 Melania es más rubia. Mucho más rubia. :troll:
0 K 15
#1 Grahml *
Sí, claro que no.

Ahora, esta es como Francisco Umbral, aquí hemos venido a hablar de mi "Melania".

Como aprovecha el momento.

Y escuchar hablar a esta señora sobre ética, es reírse de todo el mundo a la puta cara, eso por descontado.
1 K 35
#4 Grahml
#1 Corrijo.

*hablar de mi libro
0 K 20
Chinchorro #7 Chinchorro *
Algo gordo va a salir.
Esto es un intento de control de daños.

www.abc.es/gente/donald-trump-conocio-melania-traves-jeffrey-epstein-2
3 K 33
Milmariposas #10 Milmariposas
Salvando las distancias, esto me recuerda a cuando empezaron los rumores sobre Alberto Quirón y salió enseguida la IDA a declarar ante los periodistas a decir que era un ciudadano cualquiera.
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#13 Leclercia_adecarboxylata
Bueno, antes deben parar otras cosas, como lo de invadir países y matar a gente inocente.
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pitercio #9 pitercio
Es decir, follaban mucho y luego Epstein se la pasó a Trump. Seguro que hay vídeo de todo el proceso de entrega.
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#11 Beltza01
Y esta señora qué cargo tiene en la casa blanca para dar ruedas de prensa allí?
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pepel #12 pepel
No haberte vinculado, idiota.
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Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
Pobresita :'(
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Solinvictus #8 Solinvictus
Nunca mejor dicho. Será puta
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bacilo #14 bacilo
Está desquiciada la pobre.
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menéame