El mejor cocido madrileño se come en Asturias

Un cocido madrileño de sobresaliente es el que ha elaborado durante años el cocinero cangués - natural del Puerto de Leitariegos - Antonio Cosmen. Consiguió convertir su restaurante Cruz Blanca de Vallecas en un centro de peregrinaje por el que han pasado personalidades de la política, la cultura o el deporte, incluso el propio Rey Emérito. Ahora, retirado de los fogones desde hace un año pasa buena parte de su tiempo en su pueblo natal disfrutando del trabajo de sus sobrinos Héctor y Pepe Cosmen en el restaurante Leitariegos.