"En el mejor de los casos, será un verano muy duro": el aviso de Europa ante los precios de los vuelos y las cancelaciones

"Mi estimación es que nos enfrentamos a un verano que, sin duda, va a ser difícil, incluso en el mejor de los casos posibles". Así de duro se ha mostrado este martes Dan Jørgensen, el comisario europeo de Energía. Porque Europa ya ha alertado de que, de alargarse la crisis energética actual, viviremos graves consecuencias económicas.
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"El turismo en España consolidó su recuperación en 2024, alcanzando una aportación histórica del 12,6% al PIB nacional, con un impacto económico de más de 200.000 millones de euros. Además, el sector generó el 12,3% del empleo total, consolidándose como el principal motor de la economía española".
Así que ¿que crees que pasará en España si casca el turismo este verano?.
Me la suda la IA, cuanto más turismo, más precariedad.
Un poco de respeto. Aunque sea por esos 2,7 millones de personas. ¿No?