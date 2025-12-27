El MEI en 2026: las nóminas que superen los 61.214 euros al año aportarán 92 euros anuales a las pensiones

Los empleados con las retribuciones más altas abonarán 15 euros más al año que en 2025 por el MEI. Un empleado con una base de cotización media aportará unos cinco euros más que este año, 45 céntimos en cada nómina.
| etiquetas: mei , 2026 , nóminas , 61.214€ , aportación , 62€
Este gobierno hipertensión izquierdista y turbo comunista, quiere acabar con milenios de la santosacra España.
Viva España, viva el rey y viva el orden y la ley.
Volverán banderas victoriosas
al paso alegre de la paz
y traerán prendidas cinco rosas:
las flechas de mi haz.
Franco, Franco, Franco!!!!
Aportan para las pensiones de otros, que es un detalle que se guardan mucho de comentar, solo dicen que es para pensiones… no que es para pensiones de otros
#13 si no le interesa aprender de economía etc no le interesa, lo único que puedo hacer yo es intentar hacer los números de la casa lo mejor posible
Luego se enfada conmigo por no prever que la vivienda subiría en Madrid un 20% en un solo año y cosas así
www.meneame.net/story/95-euros-menos-2026-solo-nominas-superen-5-000-e
Aunque Tampoco es que puedas hacer nada para evitarlo, Claro
#21 Es de traca que solo los curritos arrimen el hombro y sus bolsillos para garantizar las pensiones actuales.
Deberías hacer campaña en su contra y votar en consecuencia.