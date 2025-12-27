edición general
El MEI en 2026: las nóminas que superen los 61.214 euros al año aportarán 92 euros anuales a las pensiones

El MEI en 2026: las nóminas que superen los 61.214 euros al año aportarán 92 euros anuales a las pensiones

Los empleados con las retribuciones más altas abonarán 15 euros más al año que en 2025 por el MEI. Un empleado con una base de cotización media aportará unos cinco euros más que este año, 45 céntimos en cada nómina.

3 K 32
ChatGPT #22 ChatGPT *
#21 si solo fuesen 91€ … el problema es que son 91€ más, a cambio de nada.

Aportan para las pensiones de otros, que es un detalle que se guardan mucho de comentar, solo dicen que es para pensiones… no que es para pensiones de otros
1 K 23
#24 EISev
#22 todo lo que aportamos los cotizantes es para las pensiones de otras

#13 si no le interesa aprender de economía etc no le interesa, lo único que puedo hacer yo es intentar hacer los números de la casa lo mejor posible

Luego se enfada conmigo por no prever que la vivienda subiría en Madrid un 20% en un solo año y cosas así
0 K 12
#10 EISev
#8 hay gente que no lo va a captar y ni sabe cómo funciona
0 K 12
ChatGPT #11 ChatGPT
#10 bueno, si cobras más de 60k ya se supone algo de conocimiento de fiscalidad, no creo que los que paguen ese impuesto no sepan que se la están clavando.
0 K 11
#12 EISev
#11 ya te digo que mi mujer no se entera, porque no le interesa
0 K 12
ChatGPT #13 ChatGPT *
#12 pues así nos va… no entender cuando te meten la mano en el bolsillo…

Aunque Tampoco es que puedas hacer nada para evitarlo, Claro :troll:
0 K 11
D303 #21 D303
#13 92€ cuando ganas más de 61.000€ al año es meterte la mano en el bolsillo? yo creo que es una caricia muy cariñosa.
0 K 9
crycom #23 crycom *
#2 No, es otro robo para los curritos, decir que es una cotización cuando es un impuesto por carecer de contrapartida para el que lo paga es un insulto más a la ciudadanía.

#21 Es de traca que solo los curritos arrimen el hombro y sus bolsillos para garantizar las pensiones actuales.
0 K 10
#9 EISev
#7 o ha cambiado retribución en salario por otro tipo de beneficios de empresa para reducir su base imponible, o cotiza fuera de España, o está jubilado, o es rentista...
0 K 12
#16 DonaldBlake
#9 Ni una, funcionario en activo xD
0 K 8
ChatGPT #2 ChatGPT
Pero… cobrarán más pensión?
0 K 11
#6 EISev
#2 creo que no, no afecta a la base máxima de cotización
0 K 12
ChatGPT #8 ChatGPT
#6 era irónico… estaba claro que no :-)
0 K 11
#20 thekeeper
Y realmente va para las pensiones? Que el gobierno gestionando cuentas ya tal
0 K 10
Lamantua #5 Lamantua *
Poquito a poco y sin vaselina. Alguien sabe si los miles de asesores que mantenemos también paga es MEI este..? :troll:
0 K 9
#19 DonaldBlake
#14 Como empiece a reencarnarme en animales, voy para largo.
0 K 8
#3 DonaldBlake
Bueno, por fin un "impuesto" que no me afecta.
0 K 8
#7 Barriales
#3 eres un muerto de hambre.
0 K 8
#14 mstk
#3 Si te esfuerzas lo suficiente, quizás en tu tercera o cuarta reencarnación te toque pagarlo.
Deberías hacer campaña en su contra y votar en consecuencia.
0 K 7
#17 sportz_yugoslavs
Quince euros más al año. El sanchismo acaba con las ganas de los emprendedores de crear empleo.
0 K 7
#18 meneandotela
Una duda que me surge, hay alguna web donde se vea el dinero que se recauda cada mes el Estado y lo que queda en las huchas?
0 K 6

