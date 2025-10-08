edición general
8 meneos
19 clics
¿95 euros menos en 2026? Solo las nóminas que superen 5.000 euros al mes aportarán en torno a esa cifra anual para las pensiones

¿95 euros menos en 2026? Solo las nóminas que superen 5.000 euros al mes aportarán en torno a esa cifra anual para las pensiones

En las últimas horas decenas de medios de comunicación han publicado noticias que aluden a un recorte de unos 95 euros en las nóminas de los trabajadores de España. Se refieren al supuesto impacto anual que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) tendrá a partir del 1 de enero de 2026 en las retribuciones de los españoles que más cobran. No es una novedad, ya que la senda del MEI es conocida desde 2023, y tampoco ha habido un cambio reciente, ya que el nuevo escalón no aplicará hasta enero, pero...

| etiquetas: 95 , euros , 2026 , 5000
7 1 0 K 83 actualidad
9 comentarios
7 1 0 K 83 actualidad
#1 dsj
Ojalá me quitarán esos 95€ ...
Aúnque también podíamos apuntar a los beneficios, que eso es más justo que a las rentas del trabajo.
4 K 62
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#1 mejor que me quitasen 190€ xD yo encantado
0 K 20
Ovlak #7 Ovlak
#1 Si te sirve de consuelo, a la empresa le quitan 5 veces más que al trabajador por el MEI.
0 K 12
VotaAotros #2 VotaAotros
Otro de los bulos que van circulando por las redes. Esto es agotador.
1 K 29
Veo #9 Veo *
#2 No veas las de triquiñuelas e ilegalidades que nos han hecho en la nómina a lo largo de los años... ilegalidades reconocidas y sancionadas por inspección de trabajo.

Pues no ha sido hasta esto del mei que muchos de mis compañeros no han venido a pedirme explicaciones por algo de la nómina... por unos dos o tres euros encima!
0 K 8
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
Bulo, que ya circula por todos lados pero sin dar esa cantidad que hay que ganar para que te lo quiten,
0 K 20
#4 kreator *
Brutos o netos? Me respondo yo, brutos.
0 K 11
djfrik #3 djfrik
drama, 95 pavos al año menos en nominas de mas de 5k al mes. Sacar las antorchas!!!
0 K 9
obmultimedia #6 obmultimedia
#3 Ya sabemos el objetivo del titular, que la gente con pocas luces siga con la creencia de que el gobierno les roba su jornal.
0 K 11

menéame