Alfonso Rueda dio 1,2 millones a dedo al sobrino del presidente del PP de A Coruña para montar dos festivales

Alfonso Rueda dio 1,2 millones a dedo al sobrino del presidente del PP de A Coruña para montar dos festivales

La jugada es ganadora. El martes 15 de abril de 2025, el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Pontevedra recoge la constitución de una nueva empresa: Galicia Fest 2025 AIE (Agrupación de Interés Económico). No se le conoce otro administrador que Gerardo Lorenzo Malvar, un joven empresario criado al calor de la banca internacional. A lo largo de agosto del mismo año, apenas cuatro meses después de nacer, su empresa consigue 907.500 euros de la Axencia de Turismo de Galicia, 25.000 euros de la Consellería y 83.000 euros de la Diputación

Furiano.46 #1 Furiano.46
Los 1'2 millones que hacían falta para que Galicia no ardiera por los 4 costados. :ffu:
pepel #4 pepel
Estos trapicheos en Galicia ya no son noticia.
#3 omega7767 *
y por eso es tan importante para esta banda estar en el poder. Para gestionardespilfarrar a dedo los recursos públicos
vviccio #2 vviccio
Por eso no hay dinero para la prevención de incendios en invierno y ni para reducir las listas de espera.
