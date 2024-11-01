Alfonso Rueda dio 1,2 millones a dedo al sobrino del presidente del PP de A Coruña para montar dos festivales

La jugada es ganadora. El martes 15 de abril de 2025, el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Pontevedra recoge la constitución de una nueva empresa: Galicia Fest 2025 AIE (Agrupación de Interés Económico). No se le conoce otro administrador que Gerardo Lorenzo Malvar, un joven empresario criado al calor de la banca internacional. A lo largo de agosto del mismo año, apenas cuatro meses después de nacer, su empresa consigue 907.500 euros de la Axencia de Turismo de Galicia, 25.000 euros de la Consellería y 83.000 euros de la Diputación