Los médicos van a su tercera huelga del año tras el fracaso de las negociaciones con Sanidad y ante la "falta de propuestas reales"

Más de 175.000 médicos han sido llamados desde este lunes a una huelga en todo el país en rechazo al estatuto marco del Gobierno. Miles de facultativos volverán a salir a las calles en la que será la tercera semana de paros convocada desde febrero para escenificar el choque con el Ministerio de Sanidad. Lejos de remitir, la tensión entre ambas partes se ha disparado en los últimos días, en los que los sindicatos médicos han llegado a exigir la dimisión de la ministra. Ésta les acusa de torpedear la negociación
| etiquetas: huelga , medicos , sanidad
¿Saben que sus prerrogativas se deben aprobar en un Congreso, que si se aprueba gracias al PP, seria oneroso e imposible en sus CC.AA.?
Eso de hacer dos estatutos diferenciados suena muy raro.
En mi opinión es como si un informático tuviese un esta... (Jajajaja)... estatuto diferente dependiendo de si programa en C+ o en Python...
No va de si son derechos necesarios, va de que tienen la sartén por el mango.
Ya lo de que es por hacerle el juego al PP... pues siempre digo lo mismo: ¿Los de la DANA, AMAMA y 7291 Verdad le hacen el juego al PSOE?
Te despelotas.
Pero además he escuchado las declaraciones de uno del sindicato O'MEGA(*) y son ellos mismos quienes dicen que tienen una huelga autonómica y otra nacional.
(*) Es sindicato médico en Galicia, ese apóstrofe creo que es más por moda que otra cosa, pue en gallego no existe.
Pero, eh, cuando los médicos protestan contra el gobierno central, si éste es del PSOE, lo más fácil es decir que son fachas.
De digno vas a ir ahora.
Respecto a #0, me parece genial que hagan huelga y que hagan valer sus derechos. Es la putada de que gobierne la derecha populista (PSOE), que con su careta de izquierdista te va apretando y te va apretando hasta que te das cuenta y es demasiado tarde.
Segundo, eso que has dicho que yo diría es simplemente falso. Te lo inventas porque crees que si alguien no está contigo entonces está contra ti. Maniqueísmo de libro.
Y tercero: no acabo de estar muy seguro de por qué piden lo que piden, pero es que tampoco sé bien qué es lo que piden en… » ver todo el comentario
Por cierto, las guardias de 24 horas, oficialmente están prohibidas salvo por necesidades del servicio (lo cual es un coladero), y entre semana las guardias son de 16 horas (1 turno normal + 2 turnos de guardia), lo cual también es una trampa de nomenclatura.