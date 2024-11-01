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Los médicos van a su tercera huelga del año tras el fracaso de las negociaciones con Sanidad y ante la "falta de propuestas reales"

Los médicos van a su tercera huelga del año tras el fracaso de las negociaciones con Sanidad y ante la "falta de propuestas reales"

Más de 175.000 médicos han sido llamados desde este lunes a una huelga en todo el país en rechazo al estatuto marco del Gobierno. Miles de facultativos volverán a salir a las calles en la que será la tercera semana de paros convocada desde febrero para escenificar el choque con el Ministerio de Sanidad. Lejos de remitir, la tensión entre ambas partes se ha disparado en los últimos días, en los que los sindicatos médicos han llegado a exigir la dimisión de la ministra. Ésta les acusa de torpedear la negociación

| etiquetas: huelga , medicos , sanidad
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14 comentarios
16 3 0 K 108 actualidad
Cehona #2 Cehona
¿Los médicos son realistas en sus pretensiones?
¿Saben que sus prerrogativas se deben aprobar en un Congreso, que si se aprueba gracias al PP, seria oneroso e imposible en sus CC.AA.?
1 K 33
Jakeukalane #1 Jakeukalane *
En resumen, ¿son del estilo "el que pueda hacer que haga" o están reclamando derechos reales y necesarios?
Eso de hacer dos estatutos diferenciados suena muy raro.
En mi opinión es como si un informático tuviese un esta... (Jajajaja)... estatuto diferente dependiendo de si programa en C+ o en Python...
1 K 31
#11 tropezon *
#1 Hombre, lo que creo que están haciendo es aprovechar que no hay suficientes médicos para cobrar más perras.
No va de si son derechos necesarios, va de que tienen la sartén por el mango.

Ya lo de que es por hacerle el juego al PP... pues siempre digo lo mismo: ¿Los de la DANA, AMAMA y 7291 Verdad le hacen el juego al PSOE?
0 K 20
Feindesland #3 Feindesland
Le piden cosas al Gobierno central y le hacen huelga a las CCAA

Te despelotas.
1 K 27
#5 Tensk
#3 Que yo sepa se la hacen a ambos.
1 K 31
Feindesland #6 Feindesland
#5 ¿Ah sí? ¿Y dónde le hacen huelga a al gobierno central? ¿Dónde tiene competencias de sanidad?
3 K 57
Ratef #8 Ratef
#6 En el estatuto que reclaman precisamente no?
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#9 Tensk
#6 #8 El estatuto que reclaman es nacional, no autonómico.

Pero además he escuchado las declaraciones de uno del sindicato O'MEGA(*) y son ellos mismos quienes dicen que tienen una huelga autonómica y otra nacional.

(*) Es sindicato médico en Galicia, ese apóstrofe creo que es más por moda que otra cosa, pue en gallego no existe.
1 K 21
#4 Tensk
No estando muy al tanto, hasta donde sé es porque ellos no tienen el mismo trabajo, responsabilidades, etc., que celadores o enfermeros. Tu ejemplo no es transferible.

Pero, eh, cuando los médicos protestan contra el gobierno central, si éste es del PSOE, lo más fácil es decir que son fachas.
1 K 21
Andreham #7 Andreham
#4 Si protestasen contra el PP, por ejemplo en la comunidad de Madrid o Andalucía, dirías que son unos perroflautas, que tienen muchos derechos, que cobran muchísimo, que no dan citas, que el problema son los musulmanes que copan la sanidad, o que qué pasa con las comunidades donde gobierna el PSOE.

De digno vas a ir ahora.

Respecto a #0, me parece genial que hagan huelga y que hagan valer sus derechos. Es la putada de que gobierne la derecha populista (PSOE), que con su careta de izquierdista te va apretando y te va apretando hasta que te das cuenta y es demasiado tarde.
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#10 Tensk
#7 Primero, aclaro que mi comentario en #4 era una respuesta a #_1, pero me tiene ignorado y no me di cuenta de ello. A ver si poniendo el contexto igual, igual te hace pensártelo mejor. Ya sé que no.

Segundo, eso que has dicho que yo diría es simplemente falso. Te lo inventas porque crees que si alguien no está contigo entonces está contra ti. Maniqueísmo de libro.

Y tercero: no acabo de estar muy seguro de por qué piden lo que piden, pero es que tampoco sé bien qué es lo que piden en…   » ver todo el comentario
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#13 pirat
Las reivindicaciones son legítimas: Cobrar las horas extras y la nocturnidad, y por supuesto eliminar las guardias de 24 horas que son una temeridad y anacronismo.
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ombresaco #14 ombresaco
#13 Hay más, pero para muchos esas son las reivindicaciones.

Por cierto, las guardias de 24 horas, oficialmente están prohibidas salvo por necesidades del servicio (lo cual es un coladero), y entre semana las guardias son de 16 horas (1 turno normal + 2 turnos de guardia), lo cual también es una trampa de nomenclatura.
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FunFrock #12 FunFrock
No os preocupéis por la imagen del gobierno. No va a salir a portada. Hay q dejar portada limpia
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menéame