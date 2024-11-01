Los médicos van a su tercera huelga del año tras el fracaso de las negociaciones con Sanidad y ante la "falta de propuestas reales"

Más de 175.000 médicos han sido llamados desde este lunes a una huelga en todo el país en rechazo al estatuto marco del Gobierno. Miles de facultativos volverán a salir a las calles en la que será la tercera semana de paros convocada desde febrero para escenificar el choque con el Ministerio de Sanidad. Lejos de remitir, la tensión entre ambas partes se ha disparado en los últimos días, en los que los sindicatos médicos han llegado a exigir la dimisión de la ministra. Ésta les acusa de torpedear la negociación