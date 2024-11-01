edición general
Mazón no habló con Feijóo el día de la dana hasta las 21.27 horas, cuando ya se había consumado la catástrofe

Mazón no habló con Feijóo el día de la dana hasta las 21.27 horas, cuando ya se había consumado la catástrofe

El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, ha aportado documentación a la comisión de investigación de la dana que poca luz aporta a lo que sucedió y a su paradero durante la tarde de la trágica riada del 29 de octubre del pasado año que dejó 229 fallecidos. El jefe del Consell aporta ahora un nuevo registro de llamadas con algunos detalles nuevos, como las horas en las que contactó con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Thornton #3 Thornton
Recordemos que Feijóo dijo que Mazón le informó en tiempo real durante todo el día de la dana.

También dijo que si mentía que le echasen del partido

www.youtube.com/shorts/CSaXqpVCZto
17
Pablosky #4 Pablosky
#3 y ahora dicen que mentir no es ilegal… :roll:
3
Thornton #8 Thornton
#4 ¿Será ese el nuevo slogan del PP para las próximas elecciones?

#7
1
Malinke #22 Malinke
#8 por increíble que parezca, intentarán que la idea cale.
1
ipanies #5 ipanies
#3 Es tan corto de miras que no se dió cuenta en su momento de la gravedad de lo sucedido y se iba a analizar al minuto que estaban haciendo los responsables.
Vox estando más callados y forzando al PP a sobreactuar les está comiendo la tostada.
2
Malinke #7 Malinke
#3 ya no es delito mentir.
0
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#3 Las 21:27 es un tiempo real.

Otra cosa es que le hubiese informado a las Raiz(-21:27).
1
LeDYoM #20 LeDYoM
#9 A tu casa!
1
calde #10 calde
#3 FAKEJÓ ATACA DE NUEVO CON SUS MENTIRAS!!! xD
1
D303 #14 D303
#3 Eso lo está intentando Ayuso, tirarlo del partido.
1
Thornton #16 Thornton
#14 Y Feijóo no se lo puede poner más fácil.
1
D303 #17 D303
#16 Toda la razón.
1
NPCMeneaMePersigue #15 NPCMeneaMePersigue
POR QUE MAZON LLAMO TANTAS VECES AL PRESIDENTE DE TELEFONICA A LAS 10 DE LA NOCHE #3
1
Thornton #18 Thornton
#15 ¿Quería negociar la inclusión de Disney+ en su contrato de telefonía, fibra y TV?
0
fareway #1 fareway
Y Feijóo le diría: ante cualquier pregunta o duda que te surja, Sánchez es el culpable. Repito, Sánchez.
3
Pablosky #6 Pablosky
#1 creo que tardo casi 36 horas en reaccionar el bobo, al día siguiente le dio las gracias al gobierno central. Fue la primera y última vez que lo hizo.
1
#13 Samaritan
A ambos les importaba una mierda el asunto.
1
Antipalancas21 #21 Antipalancas21
Son igual de mentirosos y falsos los dos, Feijóo ni es lider ni es nada, se creia que todo le iba a ir como en galicia y sus corruptelas.
0
#2 Pivorexico
Igual estaban juntos , y de ahí que no usara el teléfono ;

Con los yogures del postre y una cuerda se apañaron .
0
vviccio #11 vviccio *
En el PP si eres presidenta o presidente de una CCAA puedes hacer y decir lo que quieras, no sé si esto ocurrirá también en otros partidos.
0
#12 slimedition *
Dependiendo de la frecuencia (de muestreo) de los sobres, puede ser perfectamente "en tiempo real".
0
#19 Aas59
Valensians: musics i comediants
0

