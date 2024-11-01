Mazón no habló con Feijóo el día de la dana hasta las 21.27 horas, cuando ya se había consumado la catástrofe

El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, ha aportado documentación a la comisión de investigación de la dana que poca luz aporta a lo que sucedió y a su paradero durante la tarde de la trágica riada del 29 de octubre del pasado año que dejó 229 fallecidos. El jefe del Consell aporta ahora un nuevo registro de llamadas con algunos detalles nuevos, como las horas en las que contactó con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.