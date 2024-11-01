edición general
Mazón designa a José Manuel Cuenca como asesor de su oficina de expresident de la Generalitat

Mazón designa a José Manuel Cuenca como asesor de su oficina de expresident de la Generalitat

El 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ha designado al que fuera su jefe de Gabinete y secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación, José Manuel Cuenca, como asesor de su oficina de apoyo, que se encuentra situada en la ciudad de Alicante.

etiquetas: mazón , dana
comentarios
Celebrus #3 Celebrus
Me comentan que la carcajada de Mazón, Cuenca y medio PP se escucha desde la Antártida. Nos tratan como a perros y nos toman por gilipollas. Se está creando un caldo de cultivo para unos populismos tan extremos que vamos a ver hasta moderados a SALF o VOX. Al tiempo.
alfon_sico #6 alfon_sico
#5 absolutamente nada. Nos mean encima y abrimos la boca
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Oficina de apoyo? Apoyo a quien? A los muertos?
u_1cualquiera #4 u_1cualquiera
Qué hace un ex-president desde su oficina?
Ya sé que la respuesta más común sería “Tráfico de influencias” . Pero en serio, qué hace?
u_1cualquiera #5 u_1cualquiera
#4
Ya me responde chatGPT

La Oficina del Expresident de la Generalitat Valenciana es un órgano institucional creado para apoyar y regular la actividad pública de quienes han ocupado la presidencia de la Generalitat Valenciana tras dejar el cargo.

¿Cuál es su labor principal?

1. Apoyo institucional

Proporciona medios básicos (personal de apoyo, despacho, logística) para que el expresident pueda:
 • Participar en actos oficiales
 • Atender invitaciones institucionales
 • Colaborar en…   » ver todo el comentario
#1 sliana
Roma no pagloscojonewnopaga
#7 Albarkas
Mejor. Así el día que aparezca un Luiggi los pillará juntos.
ansiet #8 ansiet
#7 No hay cojones en toda la puta Cdad Fachenciana de engendrar algun Luiggi.
A votar ahora a Vox 1 y al PP 2
