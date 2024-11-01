Mazón designa a José Manuel Cuenca como asesor de su oficina de expresident de la Generalitat

El 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ha designado al que fuera su jefe de Gabinete y secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación, José Manuel Cuenca, como asesor de su oficina de apoyo, que se encuentra situada en la ciudad de Alicante.
| etiquetas: mazón , dana
Ya sé que la respuesta más común sería “Tráfico de influencias” . Pero en serio, qué hace?
Ya me responde chatGPT
La Oficina del Expresident de la Generalitat Valenciana es un órgano institucional creado para apoyar y regular la actividad pública de quienes han ocupado la presidencia de la Generalitat Valenciana tras dejar el cargo.
¿Cuál es su labor principal?
1. Apoyo institucional
Proporciona medios básicos (personal de apoyo, despacho, logística) para que el expresident pueda:
• Participar en actos oficiales
• Atender invitaciones institucionales
• Colaborar en… » ver todo el comentario
A votar ahora a Vox 1 y al PP 2