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Una mayoría de republicanos creen que Donald Trump, a sus 79 años, les ganaría en una pelea a puñetazos [ENG]

Una mayoría de republicanos creen que Donald Trump, a sus 79 años, les ganaría en una pelea a puñetazos [ENG]

Esa fue la pregunta planteada por YouGov en una encuesta reciente, y resulta que una pluralidad de republicanos cree que el presidente de 79 años tendría ventaja. YouGov publicó el miércoles los resultados de esta inusual pregunta de la encuesta, después de que Trump bromeara con un niño en la Casa Blanca durante un evento sobre forma física preguntándole: «¿Tú crees que podrías ganarme en una pelea?» Trump bromeó diciendo que probablemente el niño “sí podría” vencerle y que sería “vergonzoso”.

| etiquetas: trump , pelea , puñetazos , republicanos
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6 comentarios
4 1 0 K 76 actualidad
#1 Grahml
La indignidad y el auto desprecio de los Republicanos en EEUU es enfermiza.
3 K 71
#4 surco *
#1 No, no. Aquí lo cojonudo es la pregunta. En que cabeza cabe preguntarle al electorado quien ganaría de liarte a hostias con el presidente?
Es muy top.
Hoy en sus pantallas, Adolfo Suárez Vs Vicente el gerente. Y no se pierdan la próxima semana a Aitor el agricultor a hostia limpia contra Zapatero. Todo de un maduro de cojones
0 K 11
themarquesito #6 themarquesito
#1 Son realmente patéticos
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elTieso #2 elTieso
Por favor, están tardando en probarlo.
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#5 sliana
al primer puñetazo que se dejen dar lo mandan al hospital con una mano de 79 años rota y llena de moratones. si dice que le salen de dar la mano imagina de dar golpes. pero es su linea, no? decir que es el mejor en todo aunque sea en una prueba de demencia.
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menéame