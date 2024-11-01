Una mayoría de republicanos creen que Donald Trump, a sus 79 años, les ganaría en una pelea a puñetazos [ENG]

Esa fue la pregunta planteada por YouGov en una encuesta reciente, y resulta que una pluralidad de republicanos cree que el presidente de 79 años tendría ventaja. YouGov publicó el miércoles los resultados de esta inusual pregunta de la encuesta, después de que Trump bromeara con un niño en la Casa Blanca durante un evento sobre forma física preguntándole: «¿Tú crees que podrías ganarme en una pelea?» Trump bromeó diciendo que probablemente el niño “sí podría” vencerle y que sería “vergonzoso”.