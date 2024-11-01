Mayor Oreja, arropado por Aznar y Ayuso: "Tenemos que prepararnos para un escenario en el que vamos a ver gobernar a ETA"

Mayor Oreja ha proseguido en su obcecación con la banda terrorista cruzando todos los límites y lanzando una advertencia: “En 2018 ese proceso se hace Gobierno y Sánchez gobierna en una moción de censura. ETA va a exigir la contrapartida al poder. Tenemos que prepararnos para un escenario en el que vamos a ver gobernar a ETA”, ha lanzado el exministro.
| etiquetas: mayor oreja , aznar , ayuso , eta
En efecto, saben mucho del asunto. Demasiado me atrevería a decir.
www.elcorreo.com/politica/eta-seguimos-dificultades-politica-202302190
Y con un % considerable de votantes que no conocen la lucha del movimento de liberación nacional, que decía Aznar del PP, ni el franquismo, ni el comunismo votando ppvox pq..........en la dictadura etarra de sanchez nosequepatatas.