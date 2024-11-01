edición general
Mayor Oreja, arropado por Aznar y Ayuso: "Tenemos que prepararnos para un escenario en el que vamos a ver gobernar a ETA"

Mayor Oreja ha proseguido en su obcecación con la banda terrorista cruzando todos los límites y lanzando una advertencia: “En 2018 ese proceso se hace Gobierno y Sánchez gobierna en una moción de censura. ETA va a exigir la contrapartida al poder. Tenemos que prepararnos para un escenario en el que vamos a ver gobernar a ETA”, ha lanzado el exministro.

#3 Setis *
Del partido cuyo expresidente Aznar apoya tanto el terrorismo de Israel, como el vacío de poder que creó en Irak para darle alas al terrorismo de ISIS, ahora vienen a decirnos que cuidado con el terrorismo.

En efecto, saben mucho del asunto. Demasiado me atrevería a decir.
4 K 59
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Panda de tarados.
3 K 34
jm22381 #8 jm22381
Si por ETA se refiere a Bildu... ojalá!
0 K 20
azathothruna #1 azathothruna
Y eso es malo para el resto del mundo por?
0 K 19
manbobi #7 manbobi
Eta gobernará España. Es como el cid, que ganaba batallas después de mierto. Chuparos esa españolazos!
0 K 13
Peybol #4 Peybol
Desde Vitoria hace 13 años. Y seguimos igual
www.elcorreo.com/politica/eta-seguimos-dificultades-politica-202302190
0 K 10
Dramaba #6 Dramaba
El trío calavera...
0 K 10
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
ETA... 2026.....


Y con un % considerable de votantes que no conocen la lucha del movimento de liberación nacional, que decía Aznar del PP, ni el franquismo, ni el comunismo votando ppvox pq..........en la dictadura etarra de sanchez nosequepatatas.
0 K 9

