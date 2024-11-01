·
Máximo, pescadero jubilado: "Si no tuviera la casa pagada, con mi pensión de 800 euros sería un muerto de hambre"
Con la casa pagada, Máximo evita el desahucio, pero sus 800 euros vuelan entre facturas y comida. Hoy, el pescado que él vendía es un lujo inalcanzable para su bolsillo.
#13
NPCMeneaMePersigue
#5
yo ya no hago na, es clawdbot el solito, y encima se multiplica algo asi como Neo y el agente smith
0
K
20
#1
NPCMeneaMePersigue
Esto lo arreglamos difundiendo esta imagen, yo en breve tendré miles de bots difundiendo la imagen y bajo el precio yo solo
0
K
20
#5
PasaPollo
#1
Haz lo tuyo bro
0
K
11
#4
thoro
Con 800€ al mes libres de Alquiler si no te da para comer.....
1
K
19
#15
Ingjen
#4
hombre, la vida ha subido muchísimo
0
K
7
#14
cenutrios_unidos
¿Y ha cotizado?...Pues eso.
0
K
14
#2
rbrn
Así cotizó así cobra.
1
K
13
#6
Rogue
Imagínate tener 45 años y eres pensionista por una incapacidad permanente total y cobras 460€ y eres padre de familia.
No le encuentras sentido a la vida y menos a la lucha diaria.
0
K
12
#10
chochis
#9
ibi, basuras, seguro de la vivienda (bueno, es opcional, como mi vecino de arriba que decía que él me arreglaba las humedades) y si tienes coche otro tanto.
0
K
10
#8
Kuruñes3.0
Ahí le has dado, Máximo.
Y si tuvieses otra para alquilar a estos meneantes listos de la polla que ganan chorrocientosmilalaño y pasan de comprar por la movilidad y libertad, hasta podrías darte algún capricho obrero.
0
K
7
#17
Nastar
800 no los cobra ni mi suegra la pobre que tiene la de viudedad y mi suegro tenia la pension minima....algo falla en esta historia
0
K
7
#3
DeDerechasYOle
Si paga 20€ de agua, 40€ de luz, 50€ de internet, 300€ al mes en comida, te queda bastante para ahorrar algo (poco) y algún capricho
0
K
6
#7
chochis
#3
Hay mas gastos que esos.
1
K
23
#9
DeDerechasYOle
*
#7
Cierto. Comunidad o Calefacción,.por ejemplo
0
K
6
#11
Feliberto
#3
300€ al mes en comida no los gastaría yo ni comprando lo mas caro del supermercado
0
K
10
#12
DeDerechasYOle
*
#11
Ya, habrá meses que gastes más o menos,porque he incluido artículos de casa. Pero es cierto que puede ser menos.
0
K
6
#16
Nastar
#11
en mi casa somos 5 y caen los 300 a la semana comprando marcas blancas
0
K
7
#18
PasaPollo
#11
Joder, pues a mí trecientos al mes en comida me harían pasar hambre, y eso que traigo huevos, patatas y verdura de mi aldea. Es curioso lo que puede afectar a tu economía ser un tragaldabas o una persona frugal.
0
K
11
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
