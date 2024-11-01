edición general
Máximo, pescadero jubilado: "Si no tuviera la casa pagada, con mi pensión de 800 euros sería un muerto de hambre"

Con la casa pagada, Máximo evita el desahucio, pero sus 800 euros vuelan entre facturas y comida. Hoy, el pescado que él vendía es un lujo inalcanzable para su bolsillo.

NPCMeneaMePersigue #13 NPCMeneaMePersigue
#5 yo ya no hago na, es clawdbot el solito, y encima se multiplica algo asi como Neo y el agente smith xD xD
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Esto lo arreglamos difundiendo esta imagen, yo en breve tendré miles de bots difundiendo la imagen y bajo el precio yo solo :-)  media
0 K 20
PasaPollo #5 PasaPollo
#1 Haz lo tuyo bro
0 K 11
thoro #4 thoro
Con 800€ al mes libres de Alquiler si no te da para comer.....
1 K 19
#15 Ingjen
#4 hombre, la vida ha subido muchísimo
0 K 7
cenutrios_unidos #14 cenutrios_unidos
¿Y ha cotizado?...Pues eso.
0 K 14
#2 rbrn
Así cotizó así cobra.
1 K 13
Rogue #6 Rogue
Imagínate tener 45 años y eres pensionista por una incapacidad permanente total y cobras 460€ y eres padre de familia.
No le encuentras sentido a la vida y menos a la lucha diaria.
0 K 12
#10 chochis
#9 ibi, basuras, seguro de la vivienda (bueno, es opcional, como mi vecino de arriba que decía que él me arreglaba las humedades) y si tienes coche otro tanto.
0 K 10
#8 Kuruñes3.0
Ahí le has dado, Máximo.
Y si tuvieses otra para alquilar a estos meneantes listos de la polla que ganan chorrocientosmilalaño y pasan de comprar por la movilidad y libertad, hasta podrías darte algún capricho obrero.
0 K 7
#17 Nastar
800 no los cobra ni mi suegra la pobre que tiene la de viudedad y mi suegro tenia la pension minima....algo falla en esta historia
0 K 7
#3 DeDerechasYOle
Si paga 20€ de agua, 40€ de luz, 50€ de internet, 300€ al mes en comida, te queda bastante para ahorrar algo (poco) y algún capricho
0 K 6
#7 chochis
#3 Hay mas gastos que esos.
1 K 23
#9 DeDerechasYOle *
#7 Cierto. Comunidad o Calefacción,.por ejemplo
0 K 6
#11 Feliberto
#3 300€ al mes en comida no los gastaría yo ni comprando lo mas caro del supermercado xD
0 K 10
#12 DeDerechasYOle *
#11 Ya, habrá meses que gastes más o menos,porque he incluido artículos de casa. Pero es cierto que puede ser menos.
0 K 6
#16 Nastar
#11 en mi casa somos 5 y caen los 300 a la semana comprando marcas blancas
0 K 7
PasaPollo #18 PasaPollo
#11 Joder, pues a mí trecientos al mes en comida me harían pasar hambre, y eso que traigo huevos, patatas y verdura de mi aldea. Es curioso lo que puede afectar a tu economía ser un tragaldabas o una persona frugal.
0 K 11

