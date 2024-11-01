·
Matpakke: así es la insulsa comida que los noruegos toman durante toda su vida (y dicen que les hace más productivos)
La palabra noruega matpakke significa, literalmente, "comida empaquetada". Pero para los noruegos tiene un sentido muy concreto
#6
silencer
*
A mi en Inglaterra, cuando estuve a mediados de los 90 de estudiante viviendo unos meses, la familia donde viví me daba lo q llamaban "packed lunch", q consistía en un sandwich (con/sin mantequilla, según el día) y muchas veces con UNA rodaja de pepino en medio.
Una mini bolsa de patatas de sabor (de cebolla generalmente, aquello no existia en españa en aquellos tiempos) y PUNTO.
Nada más.
Eso si era una tristeza para un chaval de 18 años
2
K
38
#9
devilinside
#6
Ah, Inglaterra. Un país maravilloso por su magnífico clima, su curiosa gastronomía y la enigmática belleza de sus mujeres...
3
K
44
#12
TripleXXX
#9
Se te nota que lo echas de menos
0
K
8
#1
Tensk
Así después compran eléctricos, claro.
1
K
25
#4
calcetus
Vamos, que salen de currar a las 4 y se puede decir que comen a las 5 y hasta entonces se meten algo para ir tirando. Sigo viéndolo mucho mejor que parar dos horas para comer y salir a las 6 o las 7.
1
K
21
#5
mono
He debido de tener suerte, porque he ido varias veces de trabajo a Oslo, y me han llevado a comer a sitios estupendos, con un ambiente buenísimo, y con una comida espectacular, sobre todo el salmón y el bacalao, panes, gofres y dulces.
0
K
12
#8
devilinside
#5
Muchísima suerte en mi experiencia. Te han debido llevar a los sitios más pijos de Oslo (y supongo que no pagarías tú, porque entonces sí que recordarías la experiencia como muy desfavorable)
1
K
27
#11
TripleXXX
#5
Es que el artículo habla de la comida en el curro. Luego salen muy temprano y comerán comida elaborada.
0
K
8
#13
gordolaya
Pues tampoco es tan diferente del pienso del mercadona que como de lunes a viernes en el trabajo....
0
K
9
#2
txutxo
Ni me imagino la depresión que te puede entrar saber que vas a comer esa basura durante el resto de tu vida.
0
K
7
#7
devilinside
#2
El resto de la comida noruega es Matdritt (comida de mierda)
0
K
12
#3
Usuario2026
Eso es como el bocadillo del cole para aguantar hasta la comida. Hasta en caritas dan mejores bocadillos ya hechos a los vagabundos y se joden la salud.
¿Nos estan acostumbrando para penurias mas grandes?
La vivienda ya no tenemos acceso a ella, despues la comida y despues ya habra quien se aliste con esperanza de morir rapido por un cuenco de arroz no?
0
K
6
#10
indi11
#3
en mi familia siempre se decía que era habitual que los muchachos del pueblo con menos recursos pegaran el estirón en la mili porque era cuando tenían aseguradas unas 3 comidas al día...parece que hay gente empeñada en volver hacia atrás en el tiempo, pero para mal
0
K
6
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
