Más pensionistas, más bajas laborales y más IMV: la factura de la Seguridad Social
La Seguridad Social ha incrementado su gasto en 12.392 millones de euros en los primeros once meses de 2025.
actualidad
#7
Huaso
que le pidan el dinero de las pensiones a Google y a Amazon. Las pensiones no se tocan!
Hay que ser mamarracho para ir difundiendo esta mierda.
3
K
38
#11
Huaso
#7
era pa el gañán de
#_0
pero me tiene en el ignore
0
K
12
#16
Malinke
#11
toda la razón, esos no pagan impuestos como debieran.
0
K
11
#9
F.c.r
#6
Claro que sí guapi, todo ese discurso de "mierda barata" lo dices, mientras ves los índices de beneficios empresariales, desigualdad, nuevos ricos, etc. Disparados por las nubes, eso es lo facilongo, lo que la capacidad de algunos puede ver, ideas fáciles para que un muerto de hambre vote a los que generan esa desigualdad.
Dios, que asco de país y después, algunos retrasados, que se creen de una clase social distinta a los mierdosos, votan a los generadores de este tipo de discursos y pagados por los que crean estás desigualdades !!!
5
K
36
#19
Tok_Tok
#9
El problema de este país, es que no hay sitio en Andorra para tanto besugo....
1
K
10
#18
IngridPared
#15
Los que tiene poco echándoles la culpa de su pobreza a los que tienen menos todavía. Están tan acostumbrados a ir con la cabeza baja que ya no saben mirar hacia arriba.
1
K
18
#17
SerVicius
#15
El señor liberal que culpa a todos menos a el mismo....
Esfuerzate más chaval, o ¿crees que Elon lloraba en la esquina de su garaje, o Gates, o Amancio?
Esa gente se levantaba a las 4 am, dormia 2 horas al día, se pone todos los dias la misma ropa para ahorrar esfuerzos y sobretodo NO VENIA A LLORAR A MENEAME!
Esfuerzate más!!!!!!
3
K
15
#21
Tok_Tok
#15
No quiero estado de bienestar, me roba lo mio!!!
Maldito capitalismo, Oswaldo me roba lo mio!!!
Creo que tienes un problema, mientras te aclaras, Andorra te espera con los brazos abiertos
2
K
13
#2
aggelos
y menos impuestos para los ricos/empresas grandes, esa sí que es realmente la factura.
0
K
10
#4
Febrero2034
Vamos como un cohete, por eso hay cada vez más gente cobrando por no trabajar.
0
K
7
#20
omega7767
#4
"por eso hay cada vez más gente cobrando por no trabajar"
vete a cualquier parlamento o senado del pais. Ni siquiera ves los sitios llenos los pocos dias que tienen que ir al parlamento/senado. Y eso cobrando dietas
0
K
11
#22
Febrero2034
#20
¿y?
0
K
7
#13
tierramar
*
Lo que SI hipoteca por generaciones el presupuesto publico es el gasto en defensa; los contratos en armas se hacen comprometiendo y la compra de armas y asegurando su pago en décadas venideras: Esto hay que hacerlo con sanidad, pensiones, dependencia y restarlo de defensa , al fin y al cabo no podemos tener un ejercito que nos defienda de EEUU, ni de ninguna otra potencia armamentistica.
www.meneame.net/m/actualidad/79-programas-armas-aprobados-gobierno-has
0
K
7
#23
Febrero2034
#13
la contrapartida es q te invadan. Y ahí a lo.mwjor no hay pensiones
0
K
7
#1
YSiguesLeyendo
la gerontocracia que nos gobierna hipotecando el futuro de las próxima generaciones. tú emite deuda que ya quienes vengan después, que ni siquiera han nacido todavía, la pagarán con creces... muy ético todo, verdad?
9
K
-7
#3
aggelos
#1
lo ético es decir que es culpa de los jubilados y los necesitados. Sí, muy ético.
7
K
80
#5
Alegremensajero
#1
Los gilipollas que le compran el discurso a los que quieren que los obreros se peleen entre géneros, generaciones, razas etc. mientras ellos se pegan la vida padre estáis para encerrar...
6
K
51
#6
Luiskelele
#5
espera, vamos a defender a Búmer Búmerez con su pensión de 2000 euros mientras le pago 1500 euros de renta por su piso que compró por las tapas del Yoplait en 1981. Que no le falte ni un duro de su pensión, mala virgen.
3
K
19
#8
cybermouse
#6
Mezclar churras con merinas no suele ser muy ético. Por otra parte, podrias citas a los que cobramos 1.100 que somos una mayoria y solo tenemos una vivienda pagada con nuestro sudor, ¿o te crees que todos tenemos esa pensióny varias viviendas?
2
K
13
#10
Alegremensajero
#6
Menuda mierda populista, sin sentido, ni rigor alguno te acabas de marcar... Sigue así que los que os ponen la zanahoria están muy orgullosos de ti.
3
K
17
#12
cybermouse
#6
www.msn.com/es-es/dinero/other/envejecer-con-una-pensión-que-no-alcan
0
K
7
#14
Almirantecaraculo
#6
si no tienes cojones a pedirle un aumento al jefe, no es culpa de Búmer Búmerez, es tuya.
Mientra el señor Búmerez utiliza ese dinero para consumir y gastar, generando más empleo.
Lo que hay que perseguir es a los empresarios que no suben salarios, y a los parásitos que compran viviendas que no necesitan para especular.
3
K
16
#15
Luiskelele
#14
el caso es que si pido el aumento seguramente llegue Oswaldo Jesús que acepta hacer el mismo trabajo por incluso menos dinero y tengo la fea manía de comer 3 veces al día y dormir bajo techo.
0
K
11
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
