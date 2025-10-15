edición general
Más de la mitad de los adolescentes en España van a clase con menos de ocho horas de sueño

Según la Alianza por el Sueño, un 20% de estudiantes de secundaria ha consumido alguna vez en su vida fármacos para dormir. Los niños y los adolescentes cada vez duermen menos. Unas 2 horas menos a la semana que hace apenas unas décadas. Unos cambios que están repercutiendo en su desarrollo educativo y en capacidad de gestión afectiva y emocional. Según los datos que la plataforma de especialistas Alianza por el Sueño ha puesto sobre la mesa en la jornada "Sueño y aprendizaje: por unos horarios escolares saludables", el 52,4% de los adolescente

6 comentarios
capitan__nemo
"Las pantallas tienen parte de culpa: quienes las usan antes de dormir tienen menos cantidad y calidad de sueño y más dificultad para conciliarlo."

He visto recomendaciones de no usarlas como 1h o 30 min antes de irse a dormir.
www.meneame.net/story/harias-dormir-bien/c03#c-3
azathothruna
Por eso son camareros de piratas :troll:
volandero
Pues a ver si ponemos de una santa vez la jornada continua obligatoria y empezamos a tener horarios de país normal.
elTieso
No olvidemos los horarios, el instituto empieza a las 8, muchos se levantan a las 7, para dormir mas de 8 horas tienen que acostarse a las 10.
#5 meneandotela
#2 por lo general no dan palo al agua más que tener que estudiar, se pueden acostar perfectamente a las 21h. Pero claro, que si play, redes, etc..., ley del mínimo esfuerzo.
#4 lordban
Es una cosa detrás de otra, y luego alguno aún dice que la sociedad no se está deteriorando.
