Más Madrid llama a Idealista y Fotocasa al Congreso para que expliquen cómo sus algoritmos afectan a los precios

Las diputadas de Más Madrid Tesh Sidi y Alda Recas han registrado una solicitud de comparecencia de dos responsables de los portales inmobiliarios Idealista y Fotocasa en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados para que den explicaciones sobre el "funcionamiento, gobernanza y efectos de sus algoritmos, así como de su compromiso con la transparencia, la competencia leal y la protección de los consumidores".
Dirás estás mal, y yo te digo no. Si esto coge los suficientes votos y viralidad, chatgpt lo capta y se lo sirve a millones.
Problema arreglado
Lo más parecido a un algoritmo es el orden por "relevantes" que tienen algunos. Lo demás es precio, nuevos/actualizados, metros, etc. Esto no es tiktok, youtube ni google.
No sé si la idea es que volvamos a como me cuentan que encontraban vivienda antes, teniendo que ir a algún bar concurrido, tomarse algo y preguntar si sabían de una vivienda por la zona.
