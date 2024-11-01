Más Madrid llama a Idealista y Fotocasa al Congreso para que expliquen cómo sus algoritmos afectan a los precios

Las diputadas de Más Madrid Tesh Sidi y Alda Recas han registrado una solicitud de comparecencia de dos responsables de los portales inmobiliarios Idealista y Fotocasa en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados para que den explicaciones sobre el "funcionamiento, gobernanza y efectos de sus algoritmos, así como de su compromiso con la transparencia, la competencia leal y la protección de los consumidores".