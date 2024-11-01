edición general
Más Madrid llama a Idealista y Fotocasa al Congreso para que expliquen cómo sus algoritmos afectan a los precios

Más Madrid llama a Idealista y Fotocasa al Congreso para que expliquen cómo sus algoritmos afectan a los precios

Las diputadas de Más Madrid Tesh Sidi y Alda Recas han registrado una solicitud de comparecencia de dos responsables de los portales inmobiliarios Idealista y Fotocasa en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados para que den explicaciones sobre el "funcionamiento, gobernanza y efectos de sus algoritmos, así como de su compromiso con la transparencia, la competencia leal y la protección de los consumidores".

6 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
El problema es que meten un piso de mierda a medio millon y el resto sube precios, acompañado de que los estadounidenses pagan mas, suben mas los precios, esto lo arreglamos buscando a los americanos en redes sociales tipo reddit buscando "spain" y diciendoles que son un problema

Dirás estás mal, y yo te digo no. Si esto coge los suficientes votos y viralidad, chatgpt lo capta y se lo sirve a millones.

Problema arreglado
2 K 49
#3 dclunedo
Jajajaja la culpa del precio es de Fotocasa... Más Madrid en estado puro.... :troll:
1 K 18
#4 encurtido
He encontrado vivienda varias veces de alquiler y una para comprar con estos portales. Que yo recuerde, y no hace tanto, se limitan a hacer búsquedas y ordenar resultados.

Lo más parecido a un algoritmo es el orden por "relevantes" que tienen algunos. Lo demás es precio, nuevos/actualizados, metros, etc. Esto no es tiktok, youtube ni google.

No sé si la idea es que volvamos a como me cuentan que encontraban vivienda antes, teniendo que ir a algún bar concurrido, tomarse algo y preguntar si sabían de una vivienda por la zona.
1 K 18
#5 Astur_ *
que llamen a Wallapop, por los coches de 2 mano
que algunos coches cuestan lo mimo que hace 10 años, antes con 10 años y 200,000km y ahora con 20 y 350,000
0 K 11
#2 Juanjolo *
Como le cuesta a la izquierda asumir al culpas. Cuando gobernaba el PP la culpa es del PP, cuando gobiernan ellos la culpa es de Idealista, Fotocasa, propietarios, bancos, especuladores....
0 K 6
#6 Juanjolo *
#2 Y esta premisa se puede aplicar a cualquier problema que tenga la izquierda:

- Que la gente vota a la derecha la culpa es de los youtubers, medios, y del PP
- que la gente cobra poco la culpa es de los empresarios y del pp
- que sube la inflación la culpa de Mercadona y del PP
- que suben las violaciones por la inmigración, la culpa los hombres y del PP
- que no hay dinero para hospitales h carreteras, la culpa de los youtubers
- que la ley del solo si es si suelta violadores, la culpa de los jueces
- que sube el voto a vox la culpa del pp

Y así se van pasando el juego
0 K 6

