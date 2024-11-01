Más de dos personas ingresan de media al día en las Urgencias del Virgen del Rocío por accidentes de patinete

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Sevilla lanzó el pasado mes una consulta pública para limitar el uso de los patinetes en la ciudad, a fin de actualizar la norma de 2019, ante un "incremento de infraciones y de accidentes" desproporcionado, uno de los principales motivos por el que el Consistorio ha dejado de licitar la concesión pública de estos vehículos de movilidad personal.
Me reprochaba que no habia mirado.
Mire antes de entrar y al ser un vehículo pequeño me quedo en un ángulo muerto y no lo percibí. Lo jodido es que conducía una Fiat dobló y con ese vehículo me quedaba un ángulo muerto en el lado frontal izquierdo. Tuve un par de sustos también con peatones al cruzar pasos de cebra.
Suerte que no soy de… » ver todo el comentario
Lo hizo volar. Y voló, voló por la arbolá.
Bromas a parte...
Yo como conductor de coche, camión y otros vehículos he tenido sustos con motoristas y ciclistas con ángulos muertos de mis vehículos. No me los he llevado por delante por centímetros.
Si ya cuesta ver ciertos vehículos cuando estos circulan bien por vías urbanas, imaginate ver a patinetes circulando por aceras, contra dirección, sin luz frontal por la noche dentro de la ciudad, etc.
El problema es que te jodan un tobillo como te lo pueden joder yendo a esa velocidad o mucho peor, que haya muertos.
