Más de dos personas ingresan de media al día en las Urgencias del Virgen del Rocío por accidentes de patinete

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Sevilla lanzó el pasado mes una consulta pública para limitar el uso de los patinetes en la ciudad, a fin de actualizar la norma de 2019, ante un "incremento de infraciones y de accidentes" desproporcionado, uno de los principales motivos por el que el Consistorio ha dejado de licitar la concesión pública de estos vehículos de movilidad personal.

ContinuumST #12 ContinuumST
#10 Y añado que los ceda el paso de peatones cuando se cruzan con carriles bici o de patines eléctricos es una coña peligrosa. Más de una vez y de dos he tenido que levantar la mano para que paren mientras los peatones cruzamos. En fin... como casi siempre "a burro no me gana nadie".
johel #2 johel
Mas de dos y menos de tres. Si os preguntais por los decimales, no todos llegan enteros.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
gente burra que acaba en un hospital por conducir como le da la gana un simple patinete... imaginaos qué no harán con una moto o un coche!
jonolulu #9 jonolulu
#8 Yo he visto motos por las aceras y no por ello generalizo
Mark_ #10 Mark_
#9 yo también, y a contramano, y por zonas peatonales, pero no me negarás que la frecuencia con la que se ven patinetes comparada con la que se pueden ver motos u otros vehículos.
jonolulu #5 jonolulu *
Yo el único accidente que he tenido en 5000km de patinete fue por un taxista que salió de la parada sin mirar, e iba de amarillo fosforito
#14 Nouveau *
#5 a mí una vez me pego la bronca un ciclista y con razón. No lo vi al entrar en una rotonda y frente justo cuando lo tenía encima. El pobre se acojono.

Me reprochaba que no habia mirado.

Mire antes de entrar y al ser un vehículo pequeño me quedo en un ángulo muerto y no lo percibí. Lo jodido es que conducía una Fiat dobló y con ese vehículo me quedaba un ángulo muerto en el lado frontal izquierdo. Tuve un par de sustos también con peatones al cruzar pasos de cebra.

Suerte que no soy de…   » ver todo el comentario
Elektr0 #15 Elektr0
#5 Por mi barrio veo a diario mucho niñateo que va a toda velocidad por la acera, por la carretera en sentido contrario, cruzando por carretera entre varios carriles y sin mirar o saliendo de mi calle por la carretera sin mirar y a toda velocidad para que algún coche o autobús se lo coma de frente. A esos los crujía pero pagarán todos como pasa siempre en estos casos.
#3 Nouveau *
Hace unos días, en un stop de delante del piso donde resido un hombre con patinete se saltó un stop y un coche se lo llevó por delante. No lo mató por poco.

Lo hizo volar. Y voló, voló por la arbolá.

Bromas a parte...

Yo como conductor de coche, camión y otros vehículos he tenido sustos con motoristas y ciclistas con ángulos muertos de mis vehículos. No me los he llevado por delante por centímetros.

Si ya cuesta ver ciertos vehículos cuando estos circulan bien por vías urbanas, imaginate ver a patinetes circulando por aceras, contra dirección, sin luz frontal por la noche dentro de la ciudad, etc.
#13 Nouveau
La de camellos que van con patinete!
Mark_ #4 Mark_
el problema no es que se abran ellos las cabezas o se partan las costillas, para eso pago impuestos, para proteger a esos que van justitos de neuronas.

El problema es que te jodan un tobillo como te lo pueden joder yendo a esa velocidad o mucho peor, que haya muertos.

www.diariodesevilla.es/sevilla/muere-hombre-accidente-patinetes-electr
jonolulu #7 jonolulu
#4 Justitos de neuronas y sobrados de testosterona también hay en coche, furgoneta o moto
Mark_ #8 Mark_
#7 si, pero esos en principio no van por las aceras como hacen muchos con los patinetes.
Ragle_Gumm #11 Ragle_Gumm
Curiosa presentación de la frase "colisiones entre patinetes y coches", en negrita patinete pero no coches. Me pregunto cuántas personas ingresan de media al día en las Urgencias del Virgen del Rocío por accidentes relacionados con coches.
