Mas de un cuarto de la población de Israel se plantea emigrar (eng)

Una nueva encuesta pone de manifiesto que el 25% de la población de Israel se plantea emigrar por falta de perspectivas de futuro.

Kasterot #1 Kasterot
Les sugiero la Antártida. Mucho espacio libre, aire fresco y según algunos, allí andan sus primos del tercer reich
#3 tyrrelco
Les sugiero Gaza, que ayuden a los locales a reconstruir su tierra y luego, cómo dice #1 , se vayan a la Antártida.
Aunque si es por asco a sus compatriotas genocidas , son bienvenidos.
kevers #6 kevers
#1 ¿no estaban en el lado oscuro del luna?
Kasterot #8 Kasterot
#6 esos eran los disidentes del frente judaico popular... O los del frente popular de Judea.... No recuerdo
Foxdie #15 Foxdie
#1 Lo dices como algo gracioso por alguna razón, pero no lo es, muchos en israel estarían dispuestos a enviar al 25% de su población, que no es judia, a donde tu dices.
calde #16 calde
#1 xD xD xD
Dramaba #9 Dramaba
A Cisjordania? Malditos cabrones!!!
#2 concentrado
Que voten de otra forma y no elijan a un cafre genocida.
CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero
Hay esperanza. ¡Israel estado fallido!

#2 Sospecho que los que se quieren ir son los menos fanáticos y genocidas.
#5 mariopg
#2 no los queremos en ningún sitio. es mucho mejor que aprendan a votar
#10 UNX
Toledo es el mejor lugar, creo que fue prometido por Dios para el pueblo elegido.
Es muy acogedor, todos los españoles de pulserita les cederán sus hogares con amabilidad.
ur_quan_master #12 ur_quan_master
Podían haberlo hecho antes de tolerar el asesinato de inocentes.
Arzak_ #11 Arzak_
Te sugiero la isla de Tristán de Acuña. 8-D
ansiet #14 ansiet
Pos aquí que no vengan....
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
El embutido y la fiel pata de jamo como cortafuegos, en nuestros portales, es nuestra mejor arma para evitar vecionos insidiosos y criminales
#13 sliana
El pueblo elegido, ala donde vayan reclamarán la tierra que se les ha prometido
