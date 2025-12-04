·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11030
clics
Mapa de evolución de la guerra de Ucrania desde 2022 hasta hoy. Un pequeño análisis
7357
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
8785
clics
La verdad que esconde la foto de familia del jefe del Pentágono: "Describe a la derecha perfectamente"
4317
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
3702
clics
En los 80 ya clonaban caras sin necesidad de IA: 'Regreso al futuro' sustituyó un actor por una máscara y no nos dimos cuenta
más votadas
805
RTVE confirma que España no participará en Eurovisión 2026 tras la votación que permite participar a Israel
531
Países Bajos hace oficial su retirada de Eurovisión 2026
517
Irlanda se retira de Eurovisión 2026
356
Eslovenia confirma su retirada de Eurovisión 2026
647
El hospital de Torrejón despidió a cuatro directivos que denunciaron las órdenes de rechazar pacientes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
26
clics
Mas de un cuarto de la población de Israel se plantea emigrar (eng)
Una nueva encuesta pone de manifiesto que el 25% de la población de Israel se plantea emigrar por falta de perspectivas de futuro.
|
etiquetas
:
israel
,
emigrar
,
seguridad
,
gaza
6
2
1
K
69
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
1
K
69
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Kasterot
Les sugiero la Antártida. Mucho espacio libre, aire fresco y según algunos, allí andan sus primos del tercer reich
11
K
130
#3
tyrrelco
Les sugiero Gaza, que ayuden a los locales a reconstruir su tierra y luego, cómo dice
#1
, se vayan a la Antártida.
Aunque si es por asco a sus compatriotas genocidas , son bienvenidos.
0
K
10
#6
kevers
#1
¿no estaban en el lado oscuro del luna?
0
K
11
#8
Kasterot
#6
esos eran los disidentes del frente judaico popular... O los del frente popular de Judea.... No recuerdo
1
K
20
#15
Foxdie
#1
Lo dices como algo gracioso por alguna razón, pero no lo es, muchos en israel estarían dispuestos a enviar al 25% de su población, que no es judia, a donde tu dices.
0
K
6
#16
calde
#1
0
K
11
#9
Dramaba
A Cisjordania? Malditos cabrones!!!
1
K
21
#2
concentrado
Que voten de otra forma y no elijan a un cafre genocida.
0
K
17
#4
CerdoJusticiero
Hay esperanza. ¡Israel estado fallido!
#2
Sospecho que los que se quieren ir son los menos fanáticos y genocidas.
1
K
20
#5
mariopg
#2
no los queremos en ningún sitio. es mucho mejor que aprendan a votar
0
K
8
#10
UNX
Toledo es el mejor lugar, creo que fue prometido por Dios para el pueblo elegido.
Es muy acogedor, todos los españoles de pulserita les cederán sus hogares con amabilidad.
0
K
12
#12
ur_quan_master
Podían haberlo hecho antes de tolerar el asesinato de inocentes.
0
K
11
#11
Arzak_
Te sugiero la isla de Tristán de Acuña.
0
K
11
#14
ansiet
Pos aquí que no vengan....
0
K
10
#7
CharlesBrowson
El embutido y la fiel pata de jamo como cortafuegos, en nuestros portales, es nuestra mejor arma para evitar vecionos insidiosos y criminales
0
K
7
#13
sliana
El pueblo elegido, ala donde vayan reclamarán la tierra que se les ha prometido
0
K
7
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Aunque si es por asco a sus compatriotas genocidas , son bienvenidos.
#2 Sospecho que los que se quieren ir son los menos fanáticos y genocidas.
Es muy acogedor, todos los españoles de pulserita les cederán sus hogares con amabilidad.