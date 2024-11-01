Más de 8000 españoles han huido ya de los países de Oriente Próximo afectados por la guerra entre Irán y EEUU

La cifra de españoles expatriados por el conflicto entre EEUU, Israel e Irán asciende a 8400, de acuerdo con los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Exteriores y Cooperación. Esto representa un 27% del total de ciudadanos que, para el momento del inicio del conflicto, se encontraban en Oriente Próximo. La cifra total, según datos oficiales del Gobierno, se situaría en 31.000.