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Más de 8000 españoles han huido ya de los países de Oriente Próximo afectados por la guerra entre Irán y EEUU

La cifra de españoles expatriados por el conflicto entre EEUU, Israel e Irán asciende a 8400, de acuerdo con los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Exteriores y Cooperación. Esto representa un 27% del total de ciudadanos que, para el momento del inicio del conflicto, se encontraban en Oriente Próximo. La cifra total, según datos oficiales del Gobierno, se situaría en 31.000.

| etiquetas: españoles , guerra , irán , eeuu , israel
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4 comentarios
2 1 0 K 25 actualidad
Don_Pixote #1 Don_Pixote
7900 modelos de onlyfans
1 K 16
Kasterot #3 Kasterot *
No se cómo no han puesto "EXPATS" queda más cool.
Y mucho mejor que decir emigrantes (por ahorrarse impuestos buena parte de ellos)
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WcPC #2 WcPC *
Eso también incluyen a los centenares que estaban de tránsito entre Asia y Europa...
Lo digo porque si hubiera ocurrido por el verano, seguramente me habría pillado a mi.
No me creo que todos fuesen "residentes" en Oriente Próximo.
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#4 drstrangelove
Pues sí que había cryptobros y tiktokeras.
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menéame