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Más de 7.000 personas optan a las 62 VPO en Málaga con garaje y piscina que se adjudican por orden de llegada
La promotora Lagoom Living publica el listado provisional de solicitudes que incluye a personas que cobran salarios de hasta 4.400 euros al mes
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vpo
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màlaga
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vivienda
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#1
pabscon
Por qué no hacen sorteo entre los que cumplan los requisitos? No hay nada más justo (si no haces trampas, claro).
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K
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#2
Alfon_Dc
#1
Porque por orden de llegada, ya hay X personas con el ordenador enchufado y antes de que salgan los requisitos ya tienen todo listo y enviado.
Que sean familia del gerifalte de turno es solo casualidad.
5
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62
#6
volandero
#2
Eso pasó en mi ciudad en época post-COVID. Sacaron unas plazas especiales para vigilar que la gente llevara mascarillas en la playa, etc. Por supuesto, las plazas eran por orden de llegada.
Todo el que entró (alguno amigo mío) fue porque le dieron el chivatazo y lo tenía todo listo el día X a las 09:00.
Españita.
1
K
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#4
Shuquel
*
#1
En Logroño también se hace así.
www.elconfidencial.com/espana/2026-03-02/lio-en-logrono-por-la-adjudic
1
K
28
#3
Stathamdepueblo
¿El orden de llegada incluye a los que ya habían llegado antes de convocarse la promoción?
1
K
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#5
moratos
#3
Ni lo dudes.
2
K
33
#7
BoosterFelix
La solución es hacer lo que hacían vuestros ascendientes: seguir teniendo mas hijos, y seguir votando mas capitalismo, mas monarquía y mas pobreza, con vuestros votos y con vuestras proles. Votad a Vox.
Además, cuando enviáis noticias aporofóbicas, implicando que la pobreza y la precariedad son cosas malas o negativas, o quejándoos de ellas, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo aporófobos hacia vuestros propios padres, por haberos hecho nacer en esa pobreza, esa precariedad, ese…
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0
K
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menéame
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Porque por orden de llegada, ya hay X personas con el ordenador enchufado y antes de que salgan los requisitos ya tienen todo listo y enviado.
Que sean familia del gerifalte de turno es solo casualidad.
Todo el que entró (alguno amigo mío) fue porque le dieron el chivatazo y lo tenía todo listo el día X a las 09:00.
Españita.
www.elconfidencial.com/espana/2026-03-02/lio-en-logrono-por-la-adjudic
Además, cuando enviáis noticias aporofóbicas, implicando que la pobreza y la precariedad son cosas malas o negativas, o quejándoos de ellas, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo aporófobos hacia vuestros propios padres, por haberos hecho nacer en esa pobreza, esa precariedad, ese… » ver todo el comentario