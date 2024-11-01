Recogida de firmas. Más de 40 organizaciones y 100 personalidades firman un manifiesto por la derogación de los acuerdos con la Santa Sede

Con este acto, la organización inicia una campaña de recogida de firmas dirigida a la ciudadanía, con el objetivo de recabar un amplio respaldo social a esta reivindicación. La campaña fija una primera meta de entrega de firmas en el Congreso de los diputados para la fecha en la que está prevista una intervención del papa León XIV ante congresistas y senadores, una presencia de carácter institucional en la sede de la soberanía nacional que supone una inadmisible deriva confesional...