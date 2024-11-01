Marta Flich le pregunta a Javier Ruiz cómo prefiere que le echen de TVE

Lo que le molesta son los datos. Cuando el dato te mata el relato de repente molesta. No molestamos nosotros, molesta la realidad y les molesta quienes cuentan la realidad y entonces dicen que manipulamos. Nosotros lo que hacemos es información, a veces es incómoda para el Gobierno y otras para la oposición", contestaba Ruiz. "No molestan Marta, Gonzalo, ni Ruiz, ni Intxaurrondo, no, lo que les molesta es no controlar el relato y que demos información"
Telefachatelemadrid Telefachatele galicia TelefachaAndalucía TV TelefachaMurcia TV
Y pronto apunt
Todas pagadas con Dinero Público
Y por no hablar de las privadas
Pero con estas no hay problema.
Y ahora viene RTVE con programacion que cubre el vacío dejado por las autonómicas y las privadas, ¿y todo es manipulación?
Porque hay una cosa que no decís: hay libertad para sintonizar el canal que os de la gana, nadie os obliga a verla.
Anda y que os den por el culo, trolls
La Sexta es una cadena de izquierdas por mucho que lloréis porque de vez en cuando crítica al PSOE y además dedicada a la información continua
Esa es la diferencia
Es que Antena 3 y Telecinco son fachas
Ah si?
Quién? jorge Javier Vázquez cheerleader declarado de Sánchez que está por las tardes en Telecinco?
Arguiñano que se manifiesta de izquierdas?
Ana Rosa hace propaganda facha cuando dedica medio programa a hablar de supervivientes o la Pantoja?
Sonsoles por las tardes de… » ver todo el comentario
Un lodazal de basura hedionda dispersora de odio como Vox no tiene ningún tipo de proyecto que no sea volver a un neomedievo clasista en el que el fachitieso va a ser estrujado hasta límites que ni si quiera este, en su distópico manual de perruna sumisión, puede llegar a imaginar.
Ánimo a ver durante una semana entera su programa a ver si encuentra 5 minutos seguidos. O depende de la semana 1, que toquen temas incómodos para el gobierno o se le critiquen
Cuando salió el último informe de la UCO dedicaron más tiempo a denunciar las filtraciones de la derecha (como si los del PP en su día no se filtrarán) que al informe en sí
Las comunidades con gobiernos socialistas como Cataluña o Asturias directamente ni salen en su programa
Solo hay… » ver todo el comentario
Hoy en todo su programa no se habló de la llamada del juez a declarar al responsable de finanzas del PSOE por el tema Koldo
Cuando empezó el telediario, primera noticia
La diferencia?
El telediario se hace desde los servicios informativos de TVE, funcionarios que nadie puede echar
Su programa es de una productora privada
Acabo el programa entrevistando por este orden a
Baltasar Garzón
El subdirector de El Diario
El pesao de Facua
Todos representantes de la pluralidad ideológica de España
Son de la misma cuerda que Javier Ruiz y hacen lo mismo, invisibilizar lo que no les gusta
1. Urdaci era y creo que sigue siendo funcionario de TVE. Estos puestos a dedo
2. urdaci manipulaba, el telediario. Dos al día. Dos horas
En esa TVE tenías la 2 Noticias dirigida por Fran Llorente y pro PSOE. En esa TVE aznariana tenías Informe Semanal dirigido por Alicia G Somontano, histórica del TVE felipista y próxima al PSOE.
En esa TVE de Urdaci tenías manipulación en los telediarios y poco más
El resto era programación variada
Ana Obregón haciendo de niñera… » ver todo el comentario
Ahora tenemos programas que dedican el 90% del programa a criticar a la oposición
Hoy en el programa de Ruiz de Santapollas había un titular
¿Que oculta Ayuso?
Eso es información? O acusar sin pruebas ?
Hace unas semanas fotos de Feijoo y Abascal juntos con letras sobre impresionadas
Fanatismo
Y música de tensión. De gente mala. Cuando salen los del PP o VOX ponen música de villanos
Eso es información? Que cojones es eso?
Urdaci? Un impoluto periodista que parecía salido de STV sueca
