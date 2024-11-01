edición general
6 meneos
5 clics
Marruecos: la GEN Z prende la mecha

Marruecos: la GEN Z prende la mecha  

En el último mes, enormes protestas han recorrido más de una docena de ciudades de Marruecos exigiendo más democracia y justicia social. Rabat, Casablanca, Agadir, Larache, Al Hoceima, Fes y Meknes, entre otras muchas, han vivido algunas de las mayores movilizaciones de los últimos años. Las protestas han sido lideradas por la generación zeta, se han cocinado en las redes sociales y han estallado en las calles. Pero como siempre, a nuestro país llega poca información sobre qué motiva las movilizaciones de nuestros vecinos del sur.

| etiquetas: marruecos , gen , z , prende , mecha , carne , cruda
6 0 0 K 65 politica
2 comentarios
6 0 0 K 65 politica
#1 DenisseJoel
Normal que no informen... Las movilizaciones del 15-M fueron un contagio de las de Túnez.
El precio de la paz social es la ignorancia.
1 K 22
loborojo #2 loborojo
#1 llevan haciéndolo desde la revolución francesa que cerraron la frontera con Francia no vaya a ser que afeitaran al Borbón también
0 K 10

menéame