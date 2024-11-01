Marruecos: la GEN Z prende la mecha  

En el último mes, enormes protestas han recorrido más de una docena de ciudades de Marruecos exigiendo más democracia y justicia social. Rabat, Casablanca, Agadir, Larache, Al Hoceima, Fes y Meknes, entre otras muchas, han vivido algunas de las mayores movilizaciones de los últimos años. Las protestas han sido lideradas por la generación zeta, se han cocinado en las redes sociales y han estallado en las calles. Pero como siempre, a nuestro país llega poca información sobre qué motiva las movilizaciones de nuestros vecinos del sur.