edición general
15 meneos
34 clics
Tensiones entre Marruecos y Estados Unidos: Rabat amenaza con sustituir sus F-16 norteamericanos por Rafale franceses prestados por Emiratos Árabes Unidos

Tensiones entre Marruecos y Estados Unidos: Rabat amenaza con sustituir sus F-16 norteamericanos por Rafale franceses prestados por Emiratos Árabes Unidos

El pulso entre Marruecos y Estados Unidos también se libra en el terreno militar. Mientras Rabat pretende modernizar su flota de cazas F-16 de fabricación estadounidense, el ejército marroquí ha comenzado a cuestionar abiertamente los costes y las restricciones impuestas por Washington a través de su legislación sobre exportaciones de armamento. El malestar llega hasta el punto de que los altos mandos marroquíes agitan la posibilidad de sustituir sus aparatos norteamericanos por aviones franceses Mirage y, en el horizonte, incluso por Rafale, g

| etiquetas: marruecos , eeuu , f-16 , rafale , emiratos , modernización
12 3 0 K 155 actualidad
8 comentarios
12 3 0 K 155 actualidad
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Dos años más de Trump y vemos a UK comprando Rafales, adoptando el sistema métrico y circulando por la derecha.
4 K 58
Am_Shaegar #7 Am_Shaegar
#6 Y las tallas de calzado.
No te olvides de sus tallas de calzado.
0 K 9
Sandman #2 Sandman
Ojalá el primer país en reconocer la independencia de EE.UU., y por ello, uno de sus niños bonitos, en conflicto con el Tío Sam.
1 K 29
Dragstat #8 Dragstat
A estas alturas da la impresion de que solo buscan engañar a los demas, ni siquiera parece que estén contentos con un simple acuerdo que beneficie a ambas partes. Si no se han aprovechado de alguna manera del otro no cesan en su empeño.
0 K 20
Blackat #3 Blackat
Si no te la hacen a la entrada , te la hacen a la salida...son adorables
1 K 19
Connect #5 Connect
Yo no me fiaría de un francés. Que busquen otra opción. Los franceses son unos cabrones y además huyen en cuanto las cosas van mal.
0 K 18
#4 Forestalx
Que tengan cuidado no sea que les lleven la libertad y la democracia...
0 K 10
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
ay que se pelean, luego a ver como se excusa a marruecos como se hace aqui con "no son ellos, son los yankees" :popcorn:
0 K 8

menéame