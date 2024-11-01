edición general
2 meneos
36 clics
Un marroquí que vivía en España explica cómo es ser taxista en Suiza: "Aquí no pagas una licencia de 150.000 euros"

Un marroquí que vivía en España explica cómo es ser taxista en Suiza: "Aquí no pagas una licencia de 150.000 euros"

En España, el coste de una licencia de taxi puede rondar los 100.000 euros de media y las licencias VTC oscilan entre los 30.000 y los 60.000 euros

| etiquetas: taxi , españa
2 0 0 K 35 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 35 actualidad
Cuñado #1 Cuñado
Uy, un "marroquí" en el titular. Veremos cuánto tarda en llegar la escoria racista con sus chascarrillos de copia y pega.
0 K 9

menéame