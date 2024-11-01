·
Un marroquí que vivía en España explica cómo es ser taxista en Suiza: "Aquí no pagas una licencia de 150.000 euros"
En España, el coste de una licencia de taxi puede rondar los 100.000 euros de media y las licencias VTC oscilan entre los 30.000 y los 60.000 euros
etiquetas
:
taxi
,
españa
actualidad
1 comentarios
#1
Cuñado
Uy, un "marroquí" en el titular. Veremos cuánto tarda en llegar la escoria racista con sus chascarrillos de copia y pega.
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
