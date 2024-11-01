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Mark Zuckerberg 'autorizó y animó personal y activamente' la masiva infracción de derechos de autor de Meta para entrenar sistemas de IA, alegan los editores y Scott Turow en la demanda [ENG]

Mark Zuckerberg 'autorizó y animó personal y activamente' la masiva infracción de derechos de autor de Meta para entrenar sistemas de IA, alegan los editores y Scott Turow en la demanda [ENG]

"En su esfuerzo por ganar la 'carrera armamentística' de la IA y construir un modelo funcional de IA generativa, los demandados Meta y Zuckerberg siguieron su conocido lema: 'muévete rápido y rompe cosas'", afirman los demandantes en su demanda. "Primero descargaron ilegalmente millones de libros y artículos de revistas protegidos por derechos de autor de sitios piratas notorios y descargaron extractos web no autorizados de prácticamente todo internet. Luego copiaron esas frutas robadas muchas veces para entrenar el sistema de IA generativa...

| etiquetas: zuckerberg , ai , ia , slop , meta , derechos de autor
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12 comentarios
9 1 1 K 74 tecnología
sleep_timer #1 sleep_timer
El apellido no da pistas?
SUCK erberg.
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#10 Regreso
#1 Realmente en alemán significa montaña de azúcar.
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Supercinexin #2 Supercinexin
Bueno, pero aquí estamos todos a favor de descargarnos todo tipo de contenidos totalmente gratis, sin pagar ni un penique a los autores porque hay que compartir, absolutamente en contra de los derechos de autor, de pagar por cosas, porque Internet es libre y los poderosos no deben controlarlo y hay que facilitar que todo el mundo pueda coger todo lo que quiera, canciones, series, películas, artículos científicos, documentación técnica de todo tipo, diseños gráficos, vídeos...

¿Qué problema hay? No lo entiendo.
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LeDYoM #4 LeDYoM *
#2 De lo que no estoy tan a favor es de ganar millones por esas descargas.
¿Crees que es bueno tener que pagar para descargar artículos científicos?
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LeDYoM #3 LeDYoM *
O cargamos el uso de la IA (generativa) con impuestos por el uso de material con copyright, o nadie volverá a crear nada nuevo nunca, porque, para qué? si la IA se lo va a agenciar y cualquier fulano podrá decir que lo "ha creado él/ella" por escribirle dos frases al chatbot.
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ElBeaver #5 ElBeaver
#3 puertas al campo
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LeDYoM #7 LeDYoM *
#5 Pues al final, todo será campo y desierto.
No sabía gente que opinara como tú. Parece que la solución es dejar hacer a Meta, Microsoft y Antrophic. Pues venga.
Y nada de impedir la creación de centros de datos, que no se molesten los señores.
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ElBeaver #6 ElBeaver
#3 Potencias como China, Corea del Norte, India o Rusia acabarán haciendo todo aquello de lo que se acusa a Zuckerberg, e incluso más, sin que nadie tenga la capacidad de detenerlos.
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LeDYoM #8 LeDYoM
#6 Ah bueno, pues venga. Las IAs generativas funcionan muy bien cuando las retroalimentas con sus propios outputs.
Nadie creará nada porque no saldrá a cuenta.
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LeDYoM #12 LeDYoM
#9 La misma no es. Si acaso, relacionada.
Pero gracias.
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ElBeaver #11 ElBeaver
Lo mismo se decía de los barcos de vapor.
Esta frase se utiliza frecuentemente como una analogía histórica para ilustrar el escepticismo inicial ante las innovaciones tecnológicas disruptivas. A principios del siglo XIX, cuando aparecieron los primeros barcos de vapor, gran parte de la sociedad y de los expertos de la época los consideraban peligrosos, ineficientes y ruidosos en comparación con los veleros tradicionales, que dependían de la fuerza "natural" del viento.

Robert Fulton,…   » ver todo el comentario
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