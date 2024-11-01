Mark Zuckerberg 'autorizó y animó personal y activamente' la masiva infracción de derechos de autor de Meta para entrenar sistemas de IA, alegan los editores y Scott Turow en la demanda [ENG]

"En su esfuerzo por ganar la 'carrera armamentística' de la IA y construir un modelo funcional de IA generativa, los demandados Meta y Zuckerberg siguieron su conocido lema: 'muévete rápido y rompe cosas'", afirman los demandantes en su demanda. "Primero descargaron ilegalmente millones de libros y artículos de revistas protegidos por derechos de autor de sitios piratas notorios y descargaron extractos web no autorizados de prácticamente todo internet. Luego copiaron esas frutas robadas muchas veces para entrenar el sistema de IA generativa...
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SUCK erberg.
¿Qué problema hay? No lo entiendo.
¿Crees que es bueno tener que pagar para descargar artículos científicos?
No sabía gente que opinara como tú. Parece que la solución es dejar hacer a Meta, Microsoft y Antrophic. Pues venga.
Y nada de impedir la creación de centros de datos, que no se molesten los señores.
Nadie creará nada porque no saldrá a cuenta.
Pero gracias.
Esta frase se utiliza frecuentemente como una analogía histórica para ilustrar el escepticismo inicial ante las innovaciones tecnológicas disruptivas. A principios del siglo XIX, cuando aparecieron los primeros barcos de vapor, gran parte de la sociedad y de los expertos de la época los consideraban peligrosos, ineficientes y ruidosos en comparación con los veleros tradicionales, que dependían de la fuerza "natural" del viento.
Robert Fulton,… » ver todo el comentario