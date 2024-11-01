Mark Zuckerberg 'autorizó y animó personal y activamente' la masiva infracción de derechos de autor de Meta para entrenar sistemas de IA, alegan los editores y Scott Turow en la demanda [ENG]

"En su esfuerzo por ganar la 'carrera armamentística' de la IA y construir un modelo funcional de IA generativa, los demandados Meta y Zuckerberg siguieron su conocido lema: 'muévete rápido y rompe cosas'", afirman los demandantes en su demanda. "Primero descargaron ilegalmente millones de libros y artículos de revistas protegidos por derechos de autor de sitios piratas notorios y descargaron extractos web no autorizados de prácticamente todo internet. Luego copiaron esas frutas robadas muchas veces para entrenar el sistema de IA generativa...