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Cinco de las principales editoriales demandan a Meta: Acusan a Zuckerberg de autorizar el "robo" de obras para entrenar a su IA

Cinco de las principales editoriales demandan a Meta: Acusan a Zuckerberg de autorizar el "robo" de obras para entrenar a su IA

La demanda, encabezada por las editoriales Elsevier, Cengage, Hachette Book Group, Macmillan y McGraw Hill y el escritor Scott Turow, acusa a Meta de recurrir a la piratería masiva para alimentar su inteligencia artificial, "Llama". Según los demandantes, la compañía se saltó los procedimientos de licencia tradicionales, recurriendo incluso a sitios de descarga ilegal (torrents), para obtener el material de entrenamiento.

| etiquetas: meta , mark zuckerberg , editoriales , denuncia , ia , llama
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4 comentarios
8 1 0 K 97 actualidad
#2 Eukherio
Solo es piratería cuando lo hace un matao en su casa para pasar el rato. Cuando lo hacen grandes compañías para alimentar sus IAs ya se vuelve progreso.
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SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Cyborkerberg los abrasará bajo las llamas de su mirada laser.
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Postmeteo #3 Postmeteo
Claramente estamos presenciando a una situación en donde los derechos de unos acaban donde empiezan los de otros.

En concreto, los derechos de los autores se suspenden ante el derecho de Zuckerberg a hacerse inmoralmente rico
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menéame