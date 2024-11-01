Cinco de las principales editoriales demandan a Meta: Acusan a Zuckerberg de autorizar el "robo" de obras para entrenar a su IA

La demanda, encabezada por las editoriales Elsevier, Cengage, Hachette Book Group, Macmillan y McGraw Hill y el escritor Scott Turow, acusa a Meta de recurrir a la piratería masiva para alimentar su inteligencia artificial, "Llama". Según los demandantes, la compañía se saltó los procedimientos de licencia tradicionales, recurriendo incluso a sitios de descarga ilegal (torrents), para obtener el material de entrenamiento.