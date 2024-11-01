edición general
3 meneos
15 clics
Mark Knopfler - Sultans of Swing

Mark Knopfler - Sultans of Swing

Concierto en Londres en 1996, Mark Knopfler en solitario.

| etiquetas: mark knopfler , sultans of swing , guitarra , dire straits
3 0 0 K 32 cultura
2 comentarios
3 0 0 K 32 cultura
manzitor #1 manzitor
Una de la mejores guitarras de la historia, me parecía la mejor forma de empezar un martes (aunque seguro que hay mejores formas de empezar...8-D )
0 K 11
berkut #2 berkut
Siempre es buen momento para escuchar Sultans of swing.

Knofler es único. Disfruta tocando, y mantiene como nadie el equilibrio entre guitarra solista y canción para que te penetren las dos hasta el fondo.
0 K 11

menéame