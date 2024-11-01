edición general
Mariupol hoy

No me dejan demostrar cómo hoy se reconstruye Mariupol. m.youtube.com/watch?v=1d3Zu2QXFgo

| etiquetas: mariupol , reconstrucción , rusia
antesdarle #1 antesdarle
No olvidemos que en Mariupol Rusia cometió actos de lesa humanidad y actos de genocidio. Hay un excelente documental que explica lo atroz que hizo Rusia con la población civil  media
Ysinembargosemueve #2 Ysinembargosemueve
#1 De lo qué hay datos es de como los ukronazis ASESINARON a los lugareños y de cómo hoy están encantados de cómo se reconstruye su ciudad, se que escuece, ya sabes vaselina.
#5 pozz
Me gustaba mucho mas la Mariupol de antes de que llegaran los nazis rusos y sus masivas limpiezas etnicas.
www.youtube.com/watch?v=XSPNkoM8P9U
Rusia es un cancer, todo lo que toca acaba podrido.
Ysinembargosemueve #3 Ysinembargosemueve *
Hay que ser muy miserable para votar bulo a algo tangible, @admin ¿no era ilegal votar bulo a cosas reales?
antesdarle #9 antesdarle
#3 @admin es increïble que hayan personas blanqueando crímenes de lesa humanidad. No debe ser ni legal.
Ysinembargosemueve #6 Ysinembargosemueve
Que poco les queda a los NAFOS, están rabiosos, @luiggi cuidate te queda mucho que digerir.
Ysinembargosemueve #8 Ysinembargosemueve *
#_5Jajajajajajaja, cómo si tú supieras donde estaba Mariúpol que cínico.
luiggi #7 luiggi
Hay que ser cínico para publicar eso.

Ahí podemos ver cómo Rusia deja las ciudades que"libera". Los edificios que Rusia utiliza para hacer publicidad de que reconstruyó lo que ellos mismos destruyeron es un número ínfimo de la cantidad total. Y si, debería pagar la reconstrucción de todo lo que destruyeron. Incluyendo indemnizaciones a las familias con uno de sus miembros asesinados. Por eso yo creo justo utilizar el dinero retenido a Rusia.

Hay que recordar que Rusia logró cercar…   » ver todo el comentario
Ysinembargosemueve #4 Ysinembargosemueve
¿Qué curioso que Santi esté a la que salta apoyando a ¿un clon?
