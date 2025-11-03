edición general
Maribel Vilaplana confiesa el motivo de la reunión con Mazón y de qué hablaron: de fútbol, pero no del tiempo, y ni rastro de palabras como “DANA”, “Cecopi” o “lluvias”

La periodista declara ante la jueza que investiga la gestión de la catástrofe del 29 de octubre de 2024 y asegura que el entonces presidente de la Generalitat no mostró prisa ni preocupación durante su encuentro.

#1 ClaraBernardo *
Cada vez se va sabiendo un poquito más, pero no porque el irresponsable Mazón lo cuente. Hablando de fútbol mientras las personas se ahogaban. Si son personas, no volverían a dormir bien en su vida.
robustiano #4 robustiano *
¿Y no hablarían más bien de golf de dormitorio? :troll:
#6 Marisadoro *
>> Se está quedando buen día.
<< Eso parece, ya era hora.
>> Mi piso. Hasta luego.
>> Adiós.
wata #9 wata
Me parece inconcebible que Vilaplana recibiera videos de loque estaba pasando en Valencia.
Todos recibimos videos. Ella no? Él tampoco?
Imposible.
carloscmira #3 carloscmira
Leyendo el titular pensaba que era de EMT
#7 Tiranoc
#3 El titular induce a pensar que el motivo de la reunión era para hablar de fútbol pero en el artículo solo comenta que se despidieron hablando de fútbol, por lo que parece algo intencionado.
Anfiarao #2 Anfiarao *
Pero cual fue el motivo oficial por el que el corrupto president se reunió con la señorita? Para hablar de fútbol? Cual era la agenda oficial por el que este subnormal pepero se reunió en privado con la señorita?

No hay una agenda oficial publica de los presidentes? Poco nos pasa por no exigir estas cosas básicas a nuestros representantes políticos....
colipan #8 colipan
Si de fútbol, la alineación fue

A cuatro
A cuatro
Dos veces
toshiro #10 toshiro
Se viene noche de los cuchillos largos
riazor97 #5 riazor97
Su única prisa era bajar al parking....
Ea, y le volverían a votar...
#11 Jarod_mc
Entro en traje y salió en chándal
