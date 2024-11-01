Maria Rodríguez Soto: "La ultraderecha va subiendo entre los más jóvenes, porque seguramente no se les ha explicado bien qué es el fascismo"

La de Maria Rodríguez Soto ha sido una trayectoria profesional de hormiguita, con algunos picos encaminados a una explosión que llegó hace ahora un año, cuando el fenómeno Casa en flames y el premio en el South By Southwest de Austin con Mamífera la pusieron bajo unos focos que, hasta aquel momento, apenas la habían iluminado gracias a su trabajo en el teatro. El cine la abrazó el año 2019, convirtiendo su embarazo en la narrativa de la magnífica Els dies que vindran con David Verdaguer, padre de su hija Lupe, y a las órdenes de un Carlos Marqu
#2: Pues no, yo jamás he llamado a nadie facha, incluso a veces evito alusiones ideológicas demasiado directas, por ejemplo, siempre que pueda surgir algún tema relativo a LGTB siempre lo planteo que eso es algo personal, que hay que ser respetuosos, que incluso hay gente que siendo heterosexual, aún no tiene deseo porque cada persona tiene un ritmo de desarrollo... Pero de nada sirve si luego se informan por redes sociales, algún imbécil dice algo negativo sobre los homosexuales y se lo creen a pies juntillas sin rechistar.
Igual la clave esta en el "incluso a veces evito alusiones ideologicas demasiado directas".
Tu mismo te autocensuras para evitar que tus interlocutores no tengan argumentos con los que responderte y pasen al tipico "facha".
Algo que en ti o en mi no va a cambiar nuestra forma de pensar y nos va a arratrar a votar a
Vox(edito porque AC tambien es ultraderecha, p.e.) la ultraderecha pero en jovenes....
- Si tienes pleno interés sexual con X edad (si no eres gay).
- Te tiene que interesar solo unos tipos de físico, si te gustan otros eres gay.
- Te tienen que gustar un determinado tipo de mujeres, a ser posible, que no te hagan sombra.
Y luego los malos somos los que solo pedimos que nos respetemos entre todos y dejemos de decir a los demás cómo tienen que vivir su vida personal.
#1 Sin cultura cada vez tendrán peores herramientas para afrontar alquileres y cestas de la compra
La terrible e inútil izquierda ha dado bonos culturales (paguitas) a todos los niños que cumplen 18 mientras que la derecha da esas ayudas a virgenes y cofradías.
Los tontos de izquierda que no saben hacer nada por las luchas obreras han intentado reducir la jornada laboral y la derecha lo ha tirado atrás.
La puta izquierda ha congelado los alquileres y dado ayudas a jóvenes para que se emancipen, mientras que la derecha aboga por "libre mercado" y si las casas las compran extranjeros pues aaah haber ahorrado más.
Argumento desmontable en 3 segundos.
Poniéndome en la piel de alguien joven no querría que me dijesen que hacer o como debo comportarme. Quiero que me digan como van a mejorar el paro juvenil, como van a reducir el precio vivienda. No si hago mansplanning, o si soy incel o no se que historias.
Suponiendo que vean las noticias solo hay futuras guerras con Rusia, precio de los alimentos por las nubes, casas impagables, casos de corrupción, acusaciones de violencia machista.
Es lógico que lo ultimo que quieren es que los sermoneen
Antes todavía movían los hilos en las sombras, pero ahora no esconden en modo alguno quienes son, Trump o Milei son buen ejemplo de ello.
Lo dicho, retraso y cobardía es la seña identitaria en esos jóvenes.
En general todo aquello que no suponga freír a impuestos al emprendedor, trabajador y empresario para mantener redes clientelares y voto cautivo, es fascismo
