Maria Rodríguez Soto: "La ultraderecha va subiendo entre los más jóvenes, porque seguramente no se les ha explicado bien qué es el fascismo"

La de Maria Rodríguez Soto ha sido una trayectoria profesional de hormiguita, con algunos picos encaminados a una explosión que llegó hace ahora un año, cuando el fenómeno Casa en flames y el premio en el South By Southwest de Austin con Mamífera la pusieron bajo unos focos que, hasta aquel momento, apenas la habían iluminado gracias a su trabajo en el teatro. El cine la abrazó el año 2019, convirtiendo su embarazo en la narrativa de la magnífica Els dies que vindran con David Verdaguer, padre de su hija Lupe, y a las órdenes de un Carlos Marqu

Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Quizas tiene algo que ver que cuando hacen preguntas incomodas sobre segun que temas la respuesta normalmente sea llamarles fachas ante la falta de argumentos que se sustenten.
#4 mcfgdbbn3 *
En parte es porque muchos se informan por redes sociales, les sale un vídeo diciendo que Franco era buenísimo, y que el sanchismo y la Agenda 2030 se lo quiere quitar todo, y se lo tragan.

#2: Pues no, yo jamás he llamado a nadie facha, incluso a veces evito alusiones ideológicas demasiado directas, por ejemplo, siempre que pueda surgir algún tema relativo a LGTB siempre lo planteo que eso es algo personal, que hay que ser respetuosos, que incluso hay gente que siendo heterosexual, aún no tiene deseo porque cada persona tiene un ritmo de desarrollo... Pero de nada sirve si luego se informan por redes sociales, algún imbécil dice algo negativo sobre los homosexuales y se lo creen a pies juntillas sin rechistar.
Atusateelpelo #18 Atusateelpelo *
#4
Igual la clave esta en el "incluso a veces evito alusiones ideologicas demasiado directas".

Tu mismo te autocensuras para evitar que tus interlocutores no tengan argumentos con los que responderte y pasen al tipico "facha".

Algo que en ti o en mi no va a cambiar nuestra forma de pensar y nos va a arratrar a votar a Vox (edito porque AC tambien es ultraderecha, p.e.) la ultraderecha pero en jovenes....
#20 mcfgdbbn3 *
#4: Sobre lo último: es que ya no es cuestión de ser heterosexual, es que incluso te "miden" la heterosexualidad:
- Si tienes pleno interés sexual con X edad (si no eres gay).
- Te tiene que interesar solo unos tipos de físico, si te gustan otros eres gay.
- Te tienen que gustar un determinado tipo de mujeres, a ser posible, que no te hagan sombra.

Y luego los malos somos los que solo pedimos que nos respetemos entre todos y dejemos de decir a los demás cómo tienen que vivir su vida personal.
Torrezzno #1 Torrezzno *
Lo de dejar las batallas culturales y centrarse en el parne, la panoja, los dineros, los cuartos... Ya eso para otro día. Sin duda saber que Franco tenía el culo blanco les va a ayudar a pagar el alquiler y enfrentar una realidad que no es la que les vendieron.
Kantinero #6 Kantinero
Porque quienes escribieron la historia son los mismos que tienen la educación cogida por los huevos, como la policía, el ejército o la justicia

#1 Sin cultura cada vez tendrán peores herramientas para afrontar alquileres y cestas de la compra
Andreham #19 Andreham
#1 La malvadísima izquierda ha subido el SMI que la derecha tenía congelado en 630 euros.

La terrible e inútil izquierda ha dado bonos culturales (paguitas) a todos los niños que cumplen 18 mientras que la derecha da esas ayudas a virgenes y cofradías.

Los tontos de izquierda que no saben hacer nada por las luchas obreras han intentado reducir la jornada laboral y la derecha lo ha tirado atrás.

La puta izquierda ha congelado los alquileres y dado ayudas a jóvenes para que se emancipen, mientras que la derecha aboga por "libre mercado" y si las casas las compran extranjeros pues aaah haber ahorrado más.

Argumento desmontable en 3 segundos.
Torrezzno #22 Torrezzno *
#19 entonces porqué Gabriel Rufián ha cambiado su discurso del plano independentista al materialista?

Poniéndome en la piel de alguien joven no querría que me dijesen que hacer o como debo comportarme. Quiero que me digan como van a mejorar el paro juvenil, como van a reducir el precio vivienda. No si hago mansplanning, o si soy incel o no se que historias.

Suponiendo que vean las noticias solo hay futuras guerras con Rusia, precio de los alimentos por las nubes, casas impagables, casos de corrupción, acusaciones de violencia machista.

Es lógico que lo ultimo que quieren es que los sermoneen
d5tas #29 d5tas
#22 Pero si la derecha no ofrece ningún discurso materialista. Lo que te ofrecen es que tu no eres responsable de ninguno de tus problemas que lo son las feministas, los comunistas, los inmigrantes, el vecino del cuarto,... y que se van encargar de esa mala gente que te está fastidiando la vida y claro eso es muy cómodo y lo compras.
comunerodecastilla #27 comunerodecastilla
#1 Entiendo que a eso habría que añadirle el mas que evidente retraso cognitivo de esos jóvenes, porque decantarse por la opcion de la ultraderecha cuando la historia deja acreditado que es la falange del capital que es quien maneja el parne, la panoja, los dineros, los cuartos...
Antes todavía movían los hilos en las sombras, pero ahora no esconden en modo alguno quienes son, Trump o Milei son buen ejemplo de ello.
Lo dicho, retraso y cobardía es la seña identitaria en esos jóvenes.
Jaime131 #5 Jaime131
Si los jóvenes entraran en Menéame, sabrían que el fascismo es todo lo que no está de acuerdo con lo que yo pienso.
#9 mcfgdbbn3
#5: ¿Tienes algún ejemplo?
Jaime131 #26 Jaime131
#9 Solo tienes que estar algún tiempo por aquí para ver alguno/s
RegiVengalil #11 RegiVengalil
#5 qué es fascismo??? Todo aquello que no me dé la razón.

En general todo aquello que no suponga freír a impuestos al emprendedor, trabajador y empresario para mantener redes clientelares y voto cautivo, es fascismo
1 K 15
#3 dclunedo
Estáis demasiado ocupados en adoctrinarlos en políticas identitarias inútiles y en insultarles llamándoles Ninis y luego sorpresaaaaa no os votan. A llorar al chiringuito de igua-lda ... :troll:
#10 mcfgdbbn3
#3: Los que más les han llamado "ninis" normalmente han sido los de derechas, y es una expresión de hace unos 15 años.
Bretenaldo #12 Bretenaldo
Una idea: a lo mejor si los políticos de izquierdas no considerasen cualquier ideología contraria a la suya como fascismo los jóvenes no banalizarían el fascismo.
#23 ElFascismoMata
#12 Una idea, a lo mejor si los políticos de derechas dejaran de glorificar a Franco y al franquismo los jóvenes sabrían que el fascismo perjudica seriamente la salud, la de las personas y la de la democracia.
Bretenaldo #28 Bretenaldo *
#23 lo que dices no se produce a un nivel ni remotamente similar. Las simpatías del PP por Franco no forman parte de la política de comunicación del partido, más bien mantienen una postura discreta al respecto. Ni siquiera en Vox ensalzan públicamente la figura de Franco, aunque haya simpatizantes entre sus miembros. Esto no significa que no haya franquistas en la derecha y que sus políticas tengan en cuenta a la parte "nostágica" de su electorado.

Sin embargo la izquierda tiene la…   » ver todo el comentario
#14 El_dinero_no_es_de_nadie
Que vá, los jóvenes entraron en Meneame y salieron corriendo.
XtrMnIO #17 XtrMnIO
No, es porque los jovenes siempre han sido rebeldes, y ahora el fascismo, el enemigo de la democracia, se considera rebeldía.
Kantinero #25 Kantinero
#21 si, en las que publican ellos
RegiVengalil #30 RegiVengalil
#25 no van a ser las tuyas, que no sabes ni lo que es una estadística
#31 Cincocuatrotres
Será porque están hasta los cojones de que les den cursillos de como ir por la vida, algunos bastantes contranatural.
salchipapa77 #16 salchipapa77
Tengo la sensación de que hace dos o tres décadas, la izquierda era diversión, rebeldía y rock and roll, y ahora es como si te estuvieran todo el día riñendo y dándote sermones. Los chavales están hasta los huevos.
#24 ElFascismoMata
#21 Sí que han mejorado, ahora roban un 100% más, pregúntale a los pensionistas, enfermos de cáncer, discapacitados y demás colectivos que han sufrido el fascismo de Milei en sus carnes, los nazis eliminaban a los discapacitados porque "les costaban dinero al gobierno" y Milei está haciendo lo mismo, solo que de forma más discreta. Mismo perro con distinto collar.
RegiVengalil #7 RegiVengalil
#0 la ultraderecha ha tardado demasiado en llegar a los jóvenes porque no se les ha explicado que la socialdemocracia y el comunismo sólo provocan deuda y pobreza a medio y largo plazo
#8 mcfgdbbn3
#7: En menéame desde octubre de 2025
Kantinero #15 Kantinero
#7 Claro por eso los argentinos vienen España huyendo del comunismo de Milei
RegiVengalil #21 RegiVengalil
#15 han mejorado en todas las estadísticas
