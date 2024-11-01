edición general
María Guardiola enchufó a su primo una semana después de llegar al Gobierno: de churrero a su chófer oficial

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha cargado esta semana, en clave electoral, contra el candidato socialista en la región, Miguel Ángel Gallardo, por su imputación por prevaricación y tráfico de influencias, y le ha acusado de "presumir y sacar pecho de no haber enchufado a su hermana en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena o en la Diputación de Badajoz cuando ha presidido las instituciones". Unas aseveraciones que entran en contraposición y en hipocresía con el contrato de chófer de su primo.

#3 concentrado
Con varias noticias más como esta, el PP sacará mayoría absoluta
13
Thornton
#3 ¡Esto es una dictadura socialcomunista! ¡Cuanta razón tiene Isabel Natividad! Ya no se puede ni enchufar a tu primo en la administración sin que la prensa roja afecta al régimen bilduetarra bolivariano lo airee. :troll:
7
angelitoMagno
#3 Pues casi mejor, porque la otra opción es que VOX entre en el gobierno :shit:
0
Don_Pixote
Sabe cambiar el aceite del coche al menos
10
rogerius
#2 Eso lo hace el servicio técnico de la marca, hombre. El ordenador de a bordo te avisa y hasta los llama si hace falta. ¿Acabas de salir de sueño criogénico? Ya estamos cerca de Antares. :troll:
1
Elbaronrojo
#2 Mejor, le pone un 20 % de aceite de fritura reciclado cada vez que le llena el depósito de gasóleo y así ahorran y son ecofriendlis.
1
Pertinax
Mira tú, como Santos Cerdán, qué bonita serendipia.
8
Lyovin81
Coño, Pozzi. ¿Hoy no toca amenazar a quienes no quieren seguir financiando a los nazis ucranianos de mierda? ¿Hoy te han puesto a defender al PP? Macho, os tienen mareados. Total para acabar comiendo Doritos en un sótano igual.
5
Andreham
#13 Mientes.

Y además, de forma vergonzosa.

Pero bueno, que estás aquí para chuparte la polla con los compis y defender a fascistas asesinos, tampoco es algo que venga de nuevo.

Sólo eso, decirte que mientes, y te lo digo a la cara.
4
#33 pozz
#31 Viniendo de un fanatico que defiende al delincuente fiscal general condenado, me tomo tu comentario como un halago. xD xD
Yo me rio en tu cara.
3
DrEvil
#8 Y los del otro lado también. Los medios hacen su trabajo, y hay que ser incauto para pensar que su trabajo es tenerte informado a ti.
Y gratis, o casi.
3
#13 pozz
#11 En los del otro lado si que veo cierta autocritica de vez en cuando, en estos 3 no hay absolutamente nada de autocritica, unicamente servilismo y fanatismo ciego a sus amos. Lopais es un archiconocido medio con gran cerania al psoe, pero de vez en cuando te encuentras articulos dandoles palos, algo que nunca ocurre en estos tres panfletos.
2
Ratoncolorao
#13 ¿Cierta autoctítica?
JAJAJAJAJAJA
0
#37 pozz
#36 lo dices tu, un radical que no para de esparcir odio contra la derecha y mierda de propaganda en favor de este gobierno y los delincuentes que le rodean. Tus fuentes favoritas son eldiario, publico, elplural y elpais.... Como os ha escocido que se haya condenado al Fiscal General DELINCUENTE, y aun con esas seguis defendiendo a ese delincuente a capa y a espada... Llevo varios dias pasandomelo pipa a costa de totalitarios como tu. xD xD No os queda otra.que patalear, berrear y lloriquear. xD
2
#6 La_fruta_de_ayuso
la comepollas que regalo el gobierno a los fascistas y que decia que ella no cruzaba la linea roja, menuda pedazo de basura ella y todos los retrasados que votaron esta basura , joder votad a cualquier cosa antes que a estos montones de mierda o al psoe
7
Lyovin81
#6 Quería decir que ella no iba a cruzar la línea roja porque no le hacía falta para agacharse y mamársela a los fascistas de VOX desde su lado de la linea. La flexibilidad es importante.
0
Sadalsuud
#19 Anda, mira, otro mercenario del cacahuete que resulta que también parece ser un pollaherida de esos. Pollaherida por qué solo un incel podría soltar lo de "apestoso feminismo" o "esa basura". No falla, o mejor dicho, no folla... :troll: Y de paso al ignore por no cruzarme más con tus neuras.
1
Pertinax
¿Convenimos ya en lo del archiconocido, y en tiempos denunciado aquí PPSOE, o aún debemos esperar mucho más?
1
Lyovin81
#9 No convenir sería ir hacia atrás.
En 2011 lo teníamos muy claro, yo no sé qué cojones ha pasado.
1
Pertinax
#17 Los círculos se liaron entre ellos mismos y cuando intentaron poner orden cayeron en lo de siempre. El aquí mando yo. Y si no estoy, mi parienta.

Casi todos huyeron.
1
Lyovin81
#18 Los círculos se han liado consigue mesmes, más bien.
Entró el apestoso feminismo y aquello se fue a tomar por culo. Como toda estructura social donde entre esa basura.
3
Pertinax
#19 El feminismo es necesario. Lo apestoso es el feminisme.
1 K 14
Lyovin81
#21 totalmente de acuerdo en la apreciación.
1 K 18
Razorworks
#9 Yo lo tengo bastante claro, pero, peeero, también convengo que el PSOE no está tan podrido ni es tan corrupto como el PP. Tanto porque los jueces no le consienten ni una, como porque luego, a nivel local, no está militado por gente del mismo tipo. En las corporaciones locales del PSOE hay gente que tiene más decencia que todo el PP junto.

Así que si, son lo mismo, pero no son lo mismo... Y los dos se pueden ir a tomar por culo.
1
Pertinax
#26 parcialmente cierto No tanto, pero sí mucho. Buen momento para refescar memorias.
casos-aislados.com/stats.php
0
Andreham
#26 No, no le hagamos ni un favor al PSOE ni le demos un caramelo a los envenenadores profesionales del PP que pululan por aquí.

El PSOE es igual de podrido y corrupto que el PP. Es más, como tienen secuestrada la ideología de izquierdas, son de facto peores.

Ojo, eso no quiere decir que los fascistas estén tirando hacia donde no deben con los tres casos archiconocidos: hermano, mujer y fiscal. Esos probablemente no sean ilegales de ninguna de las formas y todas las condenas son simplemente una muestra de lo podrido que está el PP, pero eso no quiere decir que el PSOE sea "más limpio", tiene otros casos iguales o peores donde elegir, y la mierda es mierda sea dura o blanda.
0
Razorworks
#32 El PSOE ha secuestrado lo que es el ser de izquierdas, y la gente lo ha aceptado con gusto: como Podemos y Sumar no pintan nada, pues "mejor voto al PSOE, en lugar de dividir", por lo tanto volvemos a la mierda del voto útil, a darle el poder al PSOE, y a que nos jodan.

Pero eso no quita que, como dijo Rufian hace poco, el PSOE actual, un PSOE "exigido", es el "menosmalismo". Si, tal cual. Porque entre la puta mugre de los fascistas españoles que tenemos en España y un PSOE de derechas agarrado por los cojones por Podemos/Sumar/ERC/etc... parece que esta última opción es la menos mala. Y es que una cosa no quita la otra. ¿Para que nos vamos a engañar (y de esa manera hacerle un favor a PP/Vox)?
0
#22 ombresaco
... y se publica ahora
0
maxxcan
Pues qué queréis que os diga, yo quiero siempre un churrero cerca. Los churros alegran la vida.
0
#23 OTANASIA
Hizo una porra y le cayó el puesto, fue puro churro
0
Lyovin81
ay, si tú supieras...
0
#4 Aas59
Es que Extremadura hay mucho paro.
0
#5 pozz
Vaya intento mas patético de blanquear el reciente conocido enchufe del hijo de Xavier Fortes en la rtve xD xD xD
8
DrEvil
#5 Y el hermanísimo, que tuvo la suerte de encontrar un puesto de dirección en un anuncio en internet.
Pero si se los busca bien no creo que se salve ni uno: ni PP, ni PSOE, ni pudimos, ni vox, ni los separatistas, ni nadie.
Siempre quedará algún justo en Sodoma, pero vamos, para alguno que quede no vale la pena dejar esto en pie.
5
#8 pozz
#7 Claro que no se salva ninguno, pero es curioso lo de los panfletos eldiario, publico y elplural blanqueando a todo trapo a este gobierno mafioso al que sirven.
3
meroespectador
#7 El hermano de Pedro Sánchez encontró la convocatoria de una plaza buscando en google (como mucha gente) cuando su hermano no era ni líder del PSOE.
La plaza era un puesto de nueva creación del entorno al que el se dedicaba y tenía currículum así como experiencia suficiente para optar a ella. Se presento a las entrevistas y acreditó méritos para el puesto en una localidad que ni siquiera residía. Se le movía de un despacho a otro por obras y la naturaleza de su puesto, pero el trabajo se…   » ver todo el comentario
5
DrEvil
#20 Sí, claro que sí, todo muy limpio. Sigue, que igual alguien se lo traga.
Están todos pringaos, que no se salva ni uno que haya tocado algo de poder. De ningún partido.
El que te diga lo contrario o miente de forma interesada o no sabe de lo que habla.
Desde que la historia es historia siempre ha pasado. Nepotismo viene de nepote: sobrino. Si te aburres puedes buscar la historia.
1

menéame