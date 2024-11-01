María Guardiola enchufó a su primo una semana después de llegar al Gobierno: de churrero a su chófer oficial

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha cargado esta semana, en clave electoral, contra el candidato socialista en la región, Miguel Ángel Gallardo, por su imputación por prevaricación y tráfico de influencias, y le ha acusado de "presumir y sacar pecho de no haber enchufado a su hermana en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena o en la Diputación de Badajoz cuando ha presidido las instituciones". Unas aseveraciones que entran en contraposición y en hipocresía con el contrato de chófer de su primo.
| etiquetas: guardiola , extremadura , enchufe , primo
Y además, de forma vergonzosa.
Pero bueno, que estás aquí para chuparte la polla con los compis y defender a fascistas asesinos, tampoco es algo que venga de nuevo.
Sólo eso, decirte que mientes, y te lo digo a la cara.
Yo me rio en tu cara.
Y gratis, o casi.
JAJAJAJAJAJA
En 2011 lo teníamos muy claro, yo no sé qué cojones ha pasado.
Casi todos huyeron.
Entró el apestoso feminismo y aquello se fue a tomar por culo. Como toda estructura social donde entre esa basura.
Así que si, son lo mismo, pero no son lo mismo... Y los dos se pueden ir a tomar por culo.
casos-aislados.com/stats.php
El PSOE es igual de podrido y corrupto que el PP. Es más, como tienen secuestrada la ideología de izquierdas, son de facto peores.
Ojo, eso no quiere decir que los fascistas estén tirando hacia donde no deben con los tres casos archiconocidos: hermano, mujer y fiscal. Esos probablemente no sean ilegales de ninguna de las formas y todas las condenas son simplemente una muestra de lo podrido que está el PP, pero eso no quiere decir que el PSOE sea "más limpio", tiene otros casos iguales o peores donde elegir, y la mierda es mierda sea dura o blanda.
Pero eso no quita que, como dijo Rufian hace poco, el PSOE actual, un PSOE "exigido", es el "menosmalismo". Si, tal cual. Porque entre la puta mugre de los fascistas españoles que tenemos en España y un PSOE de derechas agarrado por los cojones por Podemos/Sumar/ERC/etc... parece que esta última opción es la menos mala. Y es que una cosa no quita la otra. ¿Para que nos vamos a engañar (y de esa manera hacerle un favor a PP/Vox)?
Pero si se los busca bien no creo que se salve ni uno: ni PP, ni PSOE, ni pudimos, ni vox, ni los separatistas, ni nadie.
Siempre quedará algún justo en Sodoma, pero vamos, para alguno que quede no vale la pena dejar esto en pie.
La plaza era un puesto de nueva creación del entorno al que el se dedicaba y tenía currículum así como experiencia suficiente para optar a ella. Se presento a las entrevistas y acreditó méritos para el puesto en una localidad que ni siquiera residía. Se le movía de un despacho a otro por obras y la naturaleza de su puesto, pero el trabajo se… » ver todo el comentario
Están todos pringaos, que no se salva ni uno que haya tocado algo de poder. De ningún partido.
El que te diga lo contrario o miente de forma interesada o no sabe de lo que habla.
Desde que la historia es historia siempre ha pasado. Nepotismo viene de nepote: sobrino. Si te aburres puedes buscar la historia.