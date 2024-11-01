María Guardiola enchufó a su primo una semana después de llegar al Gobierno: de churrero a su chófer oficial

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha cargado esta semana, en clave electoral, contra el candidato socialista en la región, Miguel Ángel Gallardo, por su imputación por prevaricación y tráfico de influencias, y le ha acusado de "presumir y sacar pecho de no haber enchufado a su hermana en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena o en la Diputación de Badajoz cuando ha presidido las instituciones". Unas aseveraciones que entran en contraposición y en hipocresía con el contrato de chófer de su primo.