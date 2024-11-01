Las mareas blancas de la sanidad que echaron a Susana Díaz llenan las calles de Andalucía y advierten a Moreno Bonilla que puede seguir sus pasos

Los organizadores de las manifestaciones proponen una docena de medidas para frenar el deterioro de la sanidad pública y su deriva hacia una progresiva privatización puesta en marcha por el ejecutivo de Moreno Bonilla desde que llegara al poder en Andalucía en 2019. Un dato demoledor evidencia las quejas de los manifestantes: “Actualmente, la mortalidad global ajustada por edad en Andalucía es la más alta de todas las comunidades. Según el INE, en 2025, Andalucía superó en un 11,6% la tasa de mortalidad media del Estado”.