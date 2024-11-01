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Las mareas blancas de la sanidad que echaron a Susana Díaz llenan las calles de Andalucía y advierten a Moreno Bonilla que puede seguir sus pasos

Las mareas blancas de la sanidad que echaron a Susana Díaz llenan las calles de Andalucía y advierten a Moreno Bonilla que puede seguir sus pasos

Los organizadores de las manifestaciones proponen una docena de medidas para frenar el deterioro de la sanidad pública y su deriva hacia una progresiva privatización puesta en marcha por el ejecutivo de Moreno Bonilla desde que llegara al poder en Andalucía en 2019. Un dato demoledor evidencia las quejas de los manifestantes: “Actualmente, la mortalidad global ajustada por edad en Andalucía es la más alta de todas las comunidades. Según el INE, en 2025, Andalucía superó en un 11,6% la tasa de mortalidad media del Estado”.

| etiquetas: marea blanca , andalucía , sanidad , moreno bonilla
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4 comentarios
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javierchiclana #2 javierchiclana
Bastante presuntuoso el titular...
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#1 tierramar *
Mientras gobiernen el PPSOE.VOX la sanidad publica y todo lo publico, esta condenado. La sanidad de Andalucia es un claro ejemplo de que PP PSOE son los mismo, gobiernan para beneficio de las corporaciones, no de los ciudadanos. Hay que seguir el espiritu de Spiriman, que la lucha que le costo la vida no quede en nada. El Gusanato dejo a Spiriman sin sueldo ni trabajo, estando enfermo de cáncer,como venganza por su lucha por la sanidad publica andaluza.
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rogerius #4 rogerius
¿Cómo que puede? Que los siga, que los siga. A los andaluces les va la vida en ello. :wall:
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#3 malarte
La mortalidad ajustada por edad es uno de los indicadores más usados para evaluar la calidad del sistema sanitario y las condiciones socioeconómicas y en Andalucía ocupamos el último lugar de España.
Gracias Juanma. Gracias Spiriman.
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menéame