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Marco Rubio: «La UE no tiene derecho a definir el derecho internacional para Estados Unidos» [ENG]

Marco Rubio: «La UE no tiene derecho a definir el derecho internacional para Estados Unidos» [ENG]  

Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, declaró recientemente que no cree que la Unión Europea tenga derecho a definir qué es el derecho internacional para Washington. Hizo estas declaraciones en un vídeo publicado en la página de X del Departamento de Estado de EE. UU., donde además aclaró que la UE “desde luego no tiene derecho” a decirle a Washington cómo debe defender su seguridad nacional. Vídeo: x.com/i/status/2032866156965458177

| etiquetas: rubio , ley , internacional , estados , unidos , europa
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6 comentarios
9 1 0 K 115 actualidad
#1 Grahml
En cambio, Trump sí tiene derecho a comprarle los zapatos por él.

Más patetismo no se ha visto en la Casa Blanca, y eso que ha habido patetismo y desgraciados a toneladas en esa ciénaga de mierda.  media
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pitercio #6 pitercio *
Es un sádico criminal medio subnormal y corrupto hasta la médula. La corrupción y la degeneración moral llega también en Europa, hasta tal punto que no sale nadie inmediatamente a decirle lo que cualquiera puede ver.
La época que estamos viendo está marcada por un ridículo mayúsculo y sanguinario que jamás se creyó posible. Nerón tocando la lira, que coman pasteles, matadles a todos que dios elegirá a los suyos... Son tontunas infantiles al lado de la discapacidad profunda y tremendas faltas de mamarrachos que pregonan iluminación y carroñeros traidores y ambiciosos que la justifican. Qué vergüenza de gente, falta desprecio para todos.
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Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho *
El derecho internacional es el conjunto de normas, principios y acuerdos que regulan las relaciones entre los Estados soberanos y otros actores internacionales, como organizaciones internacionales, para mantener la paz, la justicia y la seguridad. Define responsabilidades legales en el comercio, derechos humanos, diplomacia y conflictos.
Los países se rigen por el derecho internal o vamos a la ley del más fuerte.
Marco Rubio secretario de Estado de los Estados Unidos quiere hacer valer la…   » ver todo el comentario
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Mistwatch #4 Mistwatch
El problema es que ellos sí creen tener ese derecho. :-/
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#3 Poligrafo
Trump cree que vive en los 80 y que pueden dictar quien es el bueno o quien el malo en un mundo que ya puede juzgar por si mismo y sacar conclusiones.
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#5 la_gusa
#3 Trump literalmente vive en los 80... años de edad
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menéame