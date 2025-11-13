Marco Rubio: «La UE no tiene derecho a definir el derecho internacional para Estados Unidos» [ENG]  

Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, declaró recientemente que no cree que la Unión Europea tenga derecho a definir qué es el derecho internacional para Washington. Hizo estas declaraciones en un vídeo publicado en la página de X del Departamento de Estado de EE. UU., donde además aclaró que la UE “desde luego no tiene derecho” a decirle a Washington cómo debe defender su seguridad nacional. Vídeo: x.com/i/status/2032866156965458177
Más patetismo no se ha visto en la Casa Blanca, y eso que ha habido patetismo y desgraciados a toneladas en esa ciénaga de mierda.
La época que estamos viendo está marcada por un ridículo mayúsculo y sanguinario que jamás se creyó posible. Nerón tocando la lira, que coman pasteles, matadles a todos que dios elegirá a los suyos... Son tontunas infantiles al lado de la discapacidad profunda y tremendas faltas de mamarrachos que pregonan iluminación y carroñeros traidores y ambiciosos que la justifican. Qué vergüenza de gente, falta desprecio para todos.
Los países se rigen por el derecho internal o vamos a la ley del más fuerte.
Marco Rubio secretario de Estado de los Estados Unidos quiere hacer valer la… » ver todo el comentario