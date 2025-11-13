Marco Rubio: «La UE no tiene derecho a definir el derecho internacional para Estados Unidos» [ENG]  

Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, declaró recientemente que no cree que la Unión Europea tenga derecho a definir qué es el derecho internacional para Washington. Hizo estas declaraciones en un vídeo publicado en la página de X del Departamento de Estado de EE. UU., donde además aclaró que la UE “desde luego no tiene derecho” a decirle a Washington cómo debe defender su seguridad nacional.