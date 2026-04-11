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Los mapaches se expanden por España a pesar de los esfuerzos por impedir su invasión

Los mapaches se expanden por España a pesar de los esfuerzos por impedir su invasión

La presencia del mapache en España ya no es, ni mucho menos, algo anecdótico: es una realidad que preocupa a los expertos porque la especie invasora se está expandiendo por ríos, urbanizaciones y todo tipo de áreas que favorecen su crecimiento en nuestro país. El pequeño mamífero ha llegado a apoderarse de la periferia de Madrid, invadiendo zonas como Las Rozas o Boadilla del Monte, gracias a su rápida capacidad de reproducción, a lo que se suma una increíble capacidad de adaptación para habituarse a entornos humanos sin ningún tipo de problema

| etiquetas: mapache , españa , invasión
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21 comentarios
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Comentarios destacados:        
Brimstone #3 Brimstone
#2 Como los perros, los gatos, los zorros, los murciélagos, los fachas... :-D
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Estoeslaostia #16 Estoeslaostia
#3 los fachas son especie protegida.
2 K 24
#19 Galton
#16 Además de ser autóctonos...
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#12 Albarkas
Los mejores mapaches, los de Madrid :troll:
3 K 59
Elektr0 #4 Elektr0
#2 En el Congreso de los Diputados también hay portadores de la rabia y ahí están en su escaño. No es para tanto :troll:
4 K 53
josde #8 josde
#4 Es que hay mucha Zarigüeya ahi.
0 K 20
#1 Leclercia_adecarboxylata
Lo siento, pero los mapaches son tan adorables y bonitos que deberíamos dejar que nos invadan.
4 K 47
Falk #2 Falk
#1 salvo pq suelen ser portadores de la rabia
1 K 27
#11 CarlosSanchezDiaz
#1 no creo que pájaros, reptiles , truchas, cangrejos y pequeños mamiferos autoctonos piensen lo mismo. El bicho es un hipoputa listo de cuidado que se zampa todo lo que se mueve.
En estas cosas es mejor no pensar con el culo y pensar con la cabeza.
De nada.
3 K 47
#9 laruladelnorte
Es, actualmente, una de las especies invasoras que más preocupa a los expertos, siendo un grave riesgo para la biodiversidad autóctona y la salud pública, puesto que transmiten enfermedades y alteran completamente el ecosistema: su voracidad pone en peligro a aves, anfibios y hasta otros mamíferos.

Con esa cariña de buenos y lo nocivos que pueden ser... :-/
2 K 35
#14 CosaCosa
Invasion? Perdona, pero tienen todo el derecho a moverse por donde quieran.

No se piede poner puertas al campo
1 K 27
capitan__nemo #7 capitan__nemo
Los depredadores naturales como el lobo, el lince, el coyote, el puma, mantendrian a raya su poblacion.
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#15 astur365_628eed2f50e0f
#7 Coyotes y Pumas en Espanya ? Al único que conozco ye Jose Luis Rodríguez. Aunque Chacales dorados ya están entrando
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#5 DotorMaster
Lo siguiente, las mofetas xD algún tarao habrá que las tendría como mascota xD
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Kamillerix #10 Kamillerix
#5 Aquí no sé, pero haberlos haylos
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#17 flixter
#10 y además.... las tendrán como mascota :troll:
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BastardWolf #13 BastardWolf
No me los toqueis, eh? me enamoré de ellos de pequeño viendo la serie "Candy Candy". Son sagrados!!
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Cantro #21 Cantro
"por España", y resulta que es por la comunidad de Madrid, que estará haciendo poco y nada al respecto
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#6 endy
Mapachefobia y delito de odio de manual
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Jointhouse_Blues #18 Jointhouse_Blues
#6 De nuevo, ya está la derecha señalando a los que vienen de fuera. :shit:
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amanecequenoespoco #20 amanecequenoespoco
#18 no pocos pesonajes de la ext. derecha vienen de fuera
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menéame