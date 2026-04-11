Los mapaches se expanden por España a pesar de los esfuerzos por impedir su invasión

La presencia del mapache en España ya no es, ni mucho menos, algo anecdótico: es una realidad que preocupa a los expertos porque la especie invasora se está expandiendo por ríos, urbanizaciones y todo tipo de áreas que favorecen su crecimiento en nuestro país. El pequeño mamífero ha llegado a apoderarse de la periferia de Madrid, invadiendo zonas como Las Rozas o Boadilla del Monte, gracias a su rápida capacidad de reproducción, a lo que se suma una increíble capacidad de adaptación para habituarse a entornos humanos sin ningún tipo de problema