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El mapa de la Tierra dentro de 250 millones de años sitúa a España en el mejor lugar para sobrevivir
Elaboran un mapa muy preciso sobre cómo será nuestro planeta como Pangea Última o Pangea II, aunque probablemente ningún ser humano vivirá para verlo.
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mapamundi
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tectónica de placas
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Benu
Más al norte que nadie.
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ombresaco
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El mejor lugar...sin saber qué especies vivirán para entonces
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pedrobotero
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el Perro por lo menos
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EvilPreacher
Da tiempo a comer.
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devilinside
#3
Que no panda el cúnico
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elmileniarismovaallegar
En 250 millones de años la especie humana no existirá...
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rystan
#4
Ni las feministas tampoco, lo que da algo de esperanza.
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pepel
Para sobrevivir...
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#6
username
que bien para poner un AirBNB
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#9
Vodker
¿Pero cómo va a ser el mejor lugar para sobrevivir si seguimos al lado de los franceses?
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rystan
#9
Aaaahhhh, como se nota que no te ha tocado ser vecino de los castellanos.
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#10
Xenófanes
Dentro de 250 millones de años la temperatura media de la Tierra ser casi el doble...
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#11
ronko
Mapa interesante que verá Jordi Hurtado.
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#12
RoneoaJulieta
Voy a votar antigua. Eso lleva diciéndolo Abel Caballero hace mucho, situando la capital en Vigo
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#13
Adam22
Menos mal, ya estaba preocupado de cómo iba a evolucionar el paro y la vivienda dentro de 250 millones de anos.
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#14
rystan
Ah, pues nada. Hibernaré un rato.
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