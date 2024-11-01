edición general
4 meneos
207 clics
El mapa de la Tierra dentro de 250 millones de años sitúa a España en el mejor lugar para sobrevivir

El mapa de la Tierra dentro de 250 millones de años sitúa a España en el mejor lugar para sobrevivir

Elaboran un mapa muy preciso sobre cómo será nuestro planeta como Pangea Última o Pangea II, aunque probablemente ningún ser humano vivirá para verlo.

| etiquetas: mapamundi , tectónica de placas , deriva continental , pangea
4 0 0 K 28 ciencia
16 comentarios
4 0 0 K 28 ciencia
Benu #1 Benu
Más al norte que nadie.
0 K 9
ombresaco #2 ombresaco *
El mejor lugar...sin saber qué especies vivirán para entonces
1 K 22
pedrobotero #7 pedrobotero
#2 el Perro por lo menos
1 K 21
EvilPreacher #3 EvilPreacher
Da tiempo a comer.
0 K 12
devilinside #8 devilinside
#3 Que no panda el cúnico
0 K 11
elmileniarismovaallegar #4 elmileniarismovaallegar
En 250 millones de años la especie humana no existirá...
0 K 6
#16 rystan
#4 Ni las feministas tampoco, lo que da algo de esperanza.
0 K 7
pepel #5 pepel
Para sobrevivir...
0 K 18
#6 username
que bien para poner un AirBNB
0 K 11
Vodker #9 Vodker
¿Pero cómo va a ser el mejor lugar para sobrevivir si seguimos al lado de los franceses? :troll:
0 K 12
#15 rystan
#9 Aaaahhhh, como se nota que no te ha tocado ser vecino de los castellanos.
0 K 7
Xenófanes #10 Xenófanes
Dentro de 250 millones de años la temperatura media de la Tierra ser casi el doble...
0 K 9
ronko #11 ronko
Mapa interesante que verá Jordi Hurtado.
0 K 8
RoneoaJulieta #12 RoneoaJulieta
Voy a votar antigua. Eso lleva diciéndolo Abel Caballero hace mucho, situando la capital en Vigo
0 K 7
#13 Adam22
Menos mal, ya estaba preocupado de cómo iba a evolucionar el paro y la vivienda dentro de 250 millones de anos. :->
0 K 8
#14 rystan
Ah, pues nada. Hibernaré un rato.
0 K 7

menéame