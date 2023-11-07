edición general
Mapa de dialectos del inglés británico [Eng]

Me llevó mucho tiempo hacer este mapa y es muy detallado, pero siempre será incompleto e inexacto debido a la naturaleza del lenguaje. Es común que las personas de ambos lados de un río, una montaña o incluso un pueblo hablen de maneras notablemente diferentes, con características particulares que inmediatamente marcan a alguien como proveniente de un área específica, para aquellos que tienen oído para ello. Esto es bastante normal en cualquier región extensa que haya hablado un idioma de forma continua durante 1600 años. Encontrarás lo mismo

Mark_ #4 Mark_
Scouse y cockney mis favoritos... El primero porque me suena tan musical como el gaditano y el segundo...pues porque si :-D
#6 khalil
#4 Tuve un compañero de trabajo que llamaba a su casa y hablaba en cockney. No entendí jamás ni una sola palabra.
#7 oscarcr80 *
#6 #4 Son los que llaman a las escaleras apples and pears?
Mark_ #8 Mark_ *
#7 esos mismos :-D

Pero que lo usan porque se pronuncia igual, como cuando aquí decimos algo como "que no te enteras, contreras". Explícale tú ese "contreras" a un británico mismo.
#5 khalil
¿Hay alguno que se entienda?
rendri #1 rendri
Luego te piden a ti el english brittish y tienes 50 dialectos. Maldito idioma del demonio
lentulo_spinther #2 lentulo_spinther
#1 Hay, digamos, un inglés "tipo" con el cual puedes trabajar y desenvolverte allí sin problemas. Ahora bien, aunque ni de casualidad soy un experto, sino alguien que ve televisión y escucha radio en inglés británico, sí que hay grandísimas diferencias, no ya en el acento, que es una barbaridad, sino incluso en el uso de ciertas palabras. Pero vamos, pasa exactamente igual que en España. Un asturiano y un gaditano tienen acentos completamente distintos y palabras también distintas. En cuanto pasas un cierto tiempo oyendo inglés británico, enseguida identificas si una persona es del norte, del sur o de Londres. Primero por el acento y luego por el lenguaje que utiliza
#3 R2dC
#1 El brittish que estudias es como el batuera del euskera. Sí, te puedes comunicar de forma más o menos satisfactoria para hacerte entender, pero madre de dios como te toque uno de "pueblo"
SerVicius #9 SerVicius
Abajo los que no saben hablar, arriba los que tampoco.
